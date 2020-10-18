PCB產業景氣加溫 尖點、鉅橡Q4營運更旺

PCB 產業第三季起受惠 HDI 製程及 ABF 產品獲 5G 通訊需求帶動，尖點 (8021-TW)、鉅橡 (8074-TW) 等廠產能利用率明顯提高，加上蘋果 iPhone 12 年度旗艦機預購熱烈及陸廠手機較勁，訂單塞爆產能，業者看好第四季營運將更好。

鉅橡第三季營收為 3.88 億元，擺脫連 7 季以來季營收年衰退窘況，季增 17.13%，並較去年同期成長 2.01%，依目前的接單狀況來看，第四季營收還將較去年同期成長。

目前鉅橡上游主要原物料酚價處於低檔，鉅橡第三季營收重回經濟規模以上，獲利將明顯走高，法人估單季稅後純益將超越 2500 萬元，每股純益超過 0.3 元，明顯優於上半年獲利的總和；前三季預估鉅橡的每股稅後純益在 0.6 元之上，較去年同期成長逾 6 成。

PCB 鑽針及代鑽孔服務廠尖點優化產能效益也在今年顯現，第三季鑽針產能利用率達 85-90%，代鑽孔業務也達 80% 高水準，在 5G 板鑽針應用需求提升下，第四季營收將較第三季再成長。

尖點第三季營收 8 億元，季增 8.83%，年增 2.81%，擺脫連 8 季以來的單季營收年衰退，估第四季將因 5G 通訊板的大量生產需求，單季營收仍有成長空間。

尖點在 5G 板鑽孔用鑽針開發效益上，將加強產品鍍膜、高散熱、高鑽孔數耐用度，並在台增設 1 條鍍膜線，擴增產品鍍膜產能，可使台灣與大陸廠商形成有利區隔，估 2021 年 5G 應用板鑽孔用鑽針營收，將由今年的個位數營收比重提升到 10% 以上。

尖點今年第三季代鑽孔業務稼動率達 80% ，主要來自尖點 2019 年開始執行聚焦收斂策略，不再擴大投入不具生產效益的代鑽孔廠業務，同時不盲目擴充無助去化鑽針的雷射代鑽孔業務，只維持現有設備汰舊換新；在此策略執行下，尖點為 PCB 廠執行的廠內代鑽孔業務稼動率，顯著拉高到 80% 歷史高檔區。

尖點第二季稅後純益 6238 萬元，每股純益為 0.44 元；上半年稅後純益 8376 萬元，年減 4.3%，每股純益為 0.59 元。尖點預期，在第三季 PCB 需求旺季效應下，營收、獲利將優於第二季。