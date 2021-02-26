【群益投顧】大盤回測月線支撐 指數進入區間整理格局。

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日，因美 10 年期指標債走高，盤中一度觸及 1.614%，利率揚升影響抵押貸款債券投資者拋售長債與衍商產品，出現凸性對沖現象。週四美 10 年期公債殖利率報價 1.54%，超過標普 500 預估股息收益率 1.48%，並突破去年新冠疫情爆發前的關鍵位置，驅使資本市場股價回調，科技巨擘 FAAMG 全數走低，芯片類股跌幅最大，衝擊四大指數重挫，道瓊 / NASDAQ / 標普 / 費半分別下跌 1.75%/3.52%/2.45%/5.80%。台股今 (26) 開低 113.86 點，指數於盤下跌幅約 400 點震盪，終場加權指數下跌 498.38 點，收在 15953.8 點，成交量 4321.13 億元。盤面上以造紙、鋼鐵、PCB、散熱、航空、記憶體、生技類股走勢表現相對抗跌。

二、盤勢預估

技術面，今日台股跳空開低，盤中賣壓沉重且回測月線支撐，封閉農曆新春開盤的多方跳空缺口，週線收黑且吞噬前 1 週紅 K 棒，日線 KD 指標與乖離率同步修正，MACD 柱狀體轉為負值，3 月指數恐反覆測試下檔月線的支撐力道。由於 2/17 金牛年開盤後，截至昨天共 7 個交易日，台股融資餘額的增幅大於 6%，短線因籌碼浮額高，盤勢結構欠佳，容易受消息面劇烈波動。操作策略上，短期須避開擁波段漲幅且法人已有調節動作的高位階族群。聚焦低基期、原物料或部分已公告今年股利政策，具備現金殖利率題材且營運展望前景佳的類股，參考法人的買盤動態，依循短期均線轉折向上時逢低布局。

鋼鐵族群中，中鴻 (2014) 去年第 4 季因熱軋內銷盤價逐月調漲，推動營收與毛利表現走高，單季每股純益季增 2.12 倍，今年上半年熱軋出貨維持高檔，營運動能穩健攀升。

世紀鋼 (9958)1 月營收年增 54.09%，受惠於公共工程釋單、台商回流擴廠，鋼結構需求增加，世紀鋼轉嫁原物料價格上漲成本，提升毛利強化獲利表現。

DRAM 整體產業市況隨全球疫情變化與疫苗接種進度而動態調整，惟中長期受惠於 5G、資料中心與遠距辦公的成長趨勢，上半年因供應商庫存水位下滑與需求回溫，NAND、NOR Flash 與 DRAM 進入產業的正向循環。群聯 (8299)1 月營收年增 22.09%，營運策略主軸轉向伺服器、車用與工業，NAND 晶片到第 3 季恐供不應求，業績展望趨於樂觀，激勵近期股價勁揚走高。旺宏 (2337)1 月營收年增 9.09%，因第 2 季 NOR Flash 合約價有望走升，加上網通產品需求強勁，將推動 SLC NAND 合約價同步調漲，營運前景正向，法人偏多佈局，股價維持高檔震盪。

三、強勢股

電子：

TPK-KY(3673)、神基 (3005)、普誠 (6129)、寶碩 (5210)。

非電子：

中鋼構 (2013)、康那香 (9919)、浩鼎 (4174)、易威 (1799)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據