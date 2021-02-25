國際板債券元月發行2423億元 年增349% 創近八個月新高

金管會今 (25) 日公布，今 (2020) 年元月國際板債券發行金額衝到 85.31 億美元 (折合約新台幣 2423 億元)，不但大舉年增 349%，更創近八個月來的新高發行量，證期局分析，主要是美元利率維持低檔，吸引債券發行人來台發行，其中光是墨西哥政府來台發行其首檔主權債券就高達 30 億美元。

據統計，今年元月共發行 25 檔國際板債券，金額達到 85.31 億美元 (折合約新台幣 2423 億元)，年增 349%，更創近八個月來的新高發行量，也是繼 2020 年 2 月與 5 月各發行 116.19 億美元跟 93.5 億美元後的最高單月金額。截至元月底止，國際板債券流通在外檔數累計到 675 檔，總金額攀升至 1855.22 億美元，創歷史新高。

證期局表示，美元利率維持低檔，發行成本較低，吸引債券發行人來發債，其中光是墨西哥政府來台發行其首檔主權債券就高達 30 億美元，是單筆發行金額貢獻最高的債券，而此檔墨債利率最後訂價 3.75%，最後被台灣 7 家壽險公司合計包走近 48% 的額度、約 14.3 億美元。

至於國際板債券贖回狀況，2020 年國際板債市共提前贖回 159 檔債券，金額高達 458.48 億美元 (折合新台幣約 1.33 兆元)，造成國際板債券流通量一度下跌 1677 億美元，壽險公司手中的債券亦被大量贖回，投資經常性收益率下跌。

所幸今年預估會提前贖回的的國際板債券將明顯減少，元月僅贖回 6 檔債券、11.82 億美元，比去年同期檔數及金額都少逾 5 成。