全達擬公開收購彥陽 強化網通資訊業佈局

電子零組件通路商全達 (8068-TW) 今 (25) 日召開重訊記者會，宣布將以每股新台幣 12 元的現金對價，公開收購興櫃電子通路商彥陽 (3429-TE) 股份，總金額上限為 1.27 億元，進一步結合資源、深耕網通資訊產業。

全達為聯發科 (2454-TW)、Microsoft 等國際大廠電子零組件產品代理商，代理產品類別以特定應用 IC、LCD-TV turnkey solution 等為主。

彥陽主要營業項目為通訊類 IC、通用性可程式元件及多媒體類 IC 代理銷售與買賣，主要代理 Qorvo、Microchip 等大廠 IC，應用於手機、電腦、光碟機、通訊產品等多項終端產品，與全達營運拓展目標領域一致。

全達表示，此次公開收購，彥陽仍將繼續經營其現有業務，公司將運用經營經驗及資源，拓展彥陽營運規模及改善其財務結構，進而提升股東權益。

全達強調，彥陽歷年穩定的經營績效，可為公司帶來良好投資收益，也可與其進一步結合資源、深耕網通資訊產業，藉由通路拓展新客戶，協助發展為提供完整系統解決方案的半導體零件代理通路商。

全達此次公開收購全數以現金為對價，收購價格為每股 12 元，給付現金對價所需資金總額上限為新台幣約 1.27 億元，其中約 6341.84 萬元以自有資金支應，其餘 6400 萬元向金融機構融資支應。