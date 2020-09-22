全達經營權易主 凃俊光人馬拿下過半董事席次

威盛集團旗下電子零組件通路商全達 (8068-TW) 今 (22) 日召開股東臨時會，全面改選董事，由大宇資 (6111-TW) 董事長凃俊光人馬拿下過半董事席次，取得經營權，凃俊光強調，沒有所謂的經營權之爭，原有的半導體通路業務也會聘請專業經理人，繼續經營。

全達是從事威盛集團旗下半導體零組件銷售商，董事長為王雪紅夫婿陳文琦，負責代理微軟、威盛、聯發科等大廠的電腦零組件、軟體、周邊與通訊設備等。

全達於 2015 年切入第三方支付領域，引進大宇資、新浪網創辦人姜豐年等投資夥伴。但今年 8 月初，持股全達 4.55% 的聯合威碼，以監察人身分公告召開股東臨時會，全面改選董事。

由於聯合威碼代表人凃俊榮為凃俊光的弟弟，市場因此認為，此次是由凃俊光家族發起的經營權爭奪戰。

不過，凃俊光今日澄清， 這幾年來與陳文琦共事很愉快，也是自己很欽佩的企業家，並沒有所謂的經營權之爭；自己擔任過全達 2 屆董事，大股東的身分也有 4 年多，要對決不會現在才對決。

他解釋，全達 95% 業務都在中國，但受疫情加上美中貿易戰等大環境因素影響，營運衰退達 5 成，且是連續 2 年業績下滑，為尋求轉型，提前 7 個月進行董事改選。

凃俊光表示，最晚會在 10 月 6 日前選出新任董事長，新董事會將會聘請專業經理人，全達原有的半導體通路業務也會繼續經營，但業務比重與方向會再做調整，並強調沒有要借殼上市的計畫。

全達今日全面改選董事，陳文琦並未出席，股東臨時會上選出 7 席董事，由凃俊光家族取得 3 席董事、2 席獨立董事，董事當選人為皇甫青、凃俊榮、吳志成，2 席獨立董事蔡承運、張智為，均為凃俊光與姜豐年的人馬。