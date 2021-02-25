〈鈺太法說〉今年積極搶市 筆電市占上看5成 搶龍頭寶座

鈺太 (6679-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長邱景宏表示，根據取得機種推估，今年在筆電市占率將達 5 成，與樓氏 (Knowles) 並列全球筆電 MEMS 麥克風最大供應商，同時，今年並無漲價計畫，期望拿下更多市占。

邱景宏表示，儘管全球半導體產能相當緊張，但由於 MEMS 產業特性，在晶圓、封測端的產能皆已前一年預定完畢，協力廠也全力支援，因此不會出現缺貨問題，最多就是供需緊張。

此外，一片 8 吋晶圓可產出 8-10 萬顆 MEMS 晶片，即便晶圓代工廠有上調價格，也因產出顆數較多，可攤提生產成本，加上封測協力廠並未對公司漲價，成本在可控範圍內，因此期望利用此波商機，搶佔更多市占。

展望今年，邱景宏看好，全球筆電數量在遠距商機熱潮帶動下，出貨量再較去年增加，鈺太也可隨著整體市場成長，加上市占率提升，今年 DMIC 出貨量將達 2.5 億顆，年增 67%，加上銷售單價優於 AMIC，產品組合更優化，毛利率也將再較去年提升。

邱景宏預計，鈺太過往耕耘窄邊框筆電的成果，今年將陸續顯現效益，主要有兩因素，包括窄邊框今年將成主流機種，未來更會朝無邊框，加上鈺太掌握為窄邊框 MEMS 麥克風的規格制定者，銷售單價為過往的 2 倍多，產品結構呈現量價俱增。