鈺太去年純益成長近9成 每股賺7.57元創高 擬配息5.07元

微機電 (MEMS) 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (24) 日公告去年財報，第四季純益季增 2 成，EPS 2.45 元，續寫單季新高；去年純益 3.09 億元，年增 89.93%，每股純益 7.57 元，同寫新猷。董事會並通過每股擬配息 5.07799697 元，以今日收盤價 272 元計算，殖利率約 1.87%。

鈺太去年第四季營收 5.71 億元，季增 10.44%，年增 48.3%，毛利率 35.64%，季增 1.77 個百分點，年增 4.44 個百分點，營益率 22.58%，季增 1.81 個百分點，年增 5.78 個百分點；稅後純益 9957 萬元，季增 20.84%，年增 1.2 倍，每股純益 2.45 元。

鈺太去年營收 18.98 億元，年增 36.05%，毛利率 34.33%，年增 4 個百分點，營益率 20.62%，年增 6.35 個百分點；稅後純益 3.09 億元，年增 89.93%，每股純益 7.57 元。

鈺太董事會今日也通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 5.07799697 元，創上市以來新高，配息率 67.08%。

鈺太去年受惠遠端辦公、教育等需求強勁帶動下，加上筆電品牌大廠客戶拉貨力道未見疲弱跡象，及窄邊框趨勢推升，其數位式 MEMS 麥克風出貨暢旺，帶動去年營收逐季成長。