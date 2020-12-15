〈美德醫展望〉美口罩新產線近期投產 本季獲利將創新高

美德醫療 - DR(9103-TW) 執行長楊威遠今 (15) 日表示，由於美國疫情持續升溫，加上各州相繼規定戰備物資需達 3 個月以上，因此今年赴美設立新廠、建置口罩產線，日產能約 20 萬片，近期就將投產，產品將上架至電商平台 Amazon，挹注本季獲利創新高。

楊威遠指出，過去口罩非主要銷售品項，占營收比重不到 1%，隨著疫情升溫，海外口罩供不應求，營收比重已攀升至逾 10%。

楊威遠表示，美國疫情持續延燒，美國準總統拜登日前提到，上任後第一件事是要求全國民眾戴口罩 100 天，加上各州當地政府要求醫療院所防疫戰備物資需達 3 個月，看好整體口罩需求擴大下，赴美設立新廠。

美德醫美國新廠預計本月投產，初步以口罩產線為主，日產能約 20 萬片，未來產品將上架至電商平台亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 等，楊威遠說，以目前美國訂單來看，現有產能仍無法滿足需求，目前在其他國家尚備有 5 台口罩機，後續不排除導入美國廠。

美德醫全球共有 14 座工廠，其中台灣有兩座，另外廠區位於中國、柬埔寨、菲律賓、新加坡等，楊威遠表示，目前所有廠區口罩月產能可達 8000 萬片、PE 隔離衣 800 萬件、超音波隔離衣 400 萬件等。

楊威遠指出，疫情除推升口罩營收貢獻成長外，公司營運策略也從代工轉向自有品牌廠，客戶為縮短交貨期，購買口罩、防護衣、隔離衣等自有品牌產品，該營收比重也從去年的個位數，今年跳升至 65%。