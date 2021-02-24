〈富邦併日盛延長賽〉公平會點頭 富邦金：持續公開收購至截止日

富邦金控 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 延長賽至 3 月 23 日止，今 (24) 日公平會通過富邦金對日盛金併購申請案，富邦金公開收購進度備受矚目，對此，公司表示，將持續公開收購至截止日。

富邦金對日盛金的公開收購案，收購價格為每股普通股現金新台幣 13.0 元，預定收購的最高數量為 37.7 億股，為日盛金控已發行普通股股份總數 100%，最低收購數量為 18.87 億股，約當日盛金控全部股份總數的 50.01%，若參與應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。

原預訂公開收購期間至 2 月 1 日止，但是因為當時富邦金尚未取得公平會的不禁止結合決定，因此符合公開收購展延的正當理由，因此申請延長 50 天至 3 月 23 日止。

不過公平會今天表示，富邦金控擬以公開收購方式取得日盛金控及其從屬事業的業務經營、人事任免一案，雖然業務涉及水平及垂直重疊，但此結合案對市場結構改變不大，決議不禁止雙方結合。

當時富邦金提出展延的理由「公平會」，如今已經排除，參與應賣的普通股股數達最低收購數量 18.87 億股，約當日盛金控全部股份總數的 50.01%，是否達標？

富邦金表示，公開收購尚未截止，該公司將持續公開收購日盛金控的普通股到展延的截止日 3 月 23 日下午 3 時 30 分為止，將依法於本次公開收購條件成就時對外公告。對於欲參與應賣的日盛金控股東，可以依公開收購說明書所載的臨櫃、電話或電子 (網路) 申請應賣方式，以儘速辦理應賣手續。