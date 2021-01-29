〈富邦併日盛延長賽〉延長50天！公開收購期限展延至3月23日止

富邦金控 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 正式進入延長賽！富邦金今 (29) 日公告，公開收購日盛金申請展延，原預訂公開收購期間至 2 月 1 日止，將延長 50 天至 3 月 23 日止。

富邦金表示，本公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣 13.0 元，預定收購的最高數量為 37.7 億股，為日盛金控已發行普通股股份總數 100%，最低收購數量為 18.87 億股，約當日盛金控全部股份總數的 50.01%，若參與應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。

不過，因為富邦金尚未取得公平會的不禁止結合決定，因此符合公開收購展延的正當理由。

富邦金說明，本次公開收購成就條件之一是公平會不禁止結合，該公司去 (2020) 年 12 月 21 日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理本案，但至今日止尚未取得公平會的不禁止結合決定，因此依法向金管會申報並公告延長原預定公開收購期間。

富邦金重申，本公開收購案期盼強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，希望藉此展延的時間，提供所有股東充分考慮的時間，並懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣，富邦金控盼能獲得全體股東支持參與應賣。

富邦金強調，對於日盛金股東來說，富邦金以相較公告日 (12/18) 前 20 個交易日均價溢價率 24.8% 的每股 13 元進行公開收購，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會，此公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金股東及富邦金均屬合理範圍。

對於日盛金的客戶，富邦金表示，未來一旦合併，期盼能結合富邦集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。

至於日盛金控員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。