

◆盤勢分析

1. 周二美股持續高檔震盪，但能源與金融類股轉強，終場四大指數漲跌介於 - 0.58%~0.12%。其中，科技股跌多漲少，僅有 MU 上漲 2.26% 較佳，大多拉回整理；此外，台積電 ADR 下跌 3.35%、日月光 ADR 下跌 1.51%、聯電 ADR 下跌 1.01%。

2. 週二台股早盤小幅低開，盤中最低為 16,211 點，但在傳產與金融類股轉強，指數緩步走升，終場收在 16,443.40 點，上漲 33.24 點，漲幅 0.20%。

3.OTC 指數早盤一度創下 199.7 新高，但隨即在生技類股轉弱下，拉回平盤下震盪，收盤下跌 1.13 點，跌幅 0.57%。

4. 加權技術面與籌碼面：

-- 均線：周二台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

-- 量能：23 日成交量 3,705.24 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

-- 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

-- 法人籌碼：三大法人合計 + 39.14 億元；外資 + 42.52 億元、投信 + 8.53 億元、自營商 - 11.90 億元。

5. 被動元件：高容 MLCC 供應持續緊張，日廠調漲報價，被動元件雙雄 2327 國巨、2492 華新科收盤上漲超過 2%。

6. 塑化：受到美國德州暴雪影響，市場擔憂原油管線衝擊後的復原需要時間，有利於原油上揚，吸引市場資金進駐塑化的族群，台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化盤中震盪走高，二線廠 1305 華夏則強攻漲停、1313 聯成、1310 國喬表現佳。

7. 鋼品：大陸調控產能，鋼價漲勢有望延續，2038 海光、2032 新鋼、2014 中鴻、2028 威致、2029 盛餘、2027 大成鋼、2002 中鋼、2014 中鴻出量上漲。

8. 金融：近期台股創歷史新高，金融族群漲勢落後，周二初見市場資金拉動 2881 富邦金、2885 元大金、5876 上海商銀。

9. 觀盤重點：目前國際股市維持高檔震盪，台股維持延 5 日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC 設計、5G 等具有成長性的相關題材，但台股類股輪動快速，個股股價波動劇烈，仍需嚴設停損點。

10. 被動元件熱台達電旗下乾坤大擴廠：5G 手機需求已經讓 2308 台達電旗下的被動元件子公司乾坤科技、產能常常滿載，加上又有轉進車用市場的規劃，因此乾坤董事會通過，將投入 11.67 億元在吳江廠擴增產能。另外，乾坤南科廠將在今年進入第一波設備採購高峰期，建議 2308 台達電在今年基本面成長性無虞，配合短線股價也回檔整理，建議拉回買進。

11.MCU 大缺貨 義隆、盛群停接新單：晶圓代工與封測產能不足，加上水情吃緊恐導致供給更緊俏，2458 義隆、6202 盛群等微控制器（MCU）晶片商調高報價仍被客戶追著跑，除了要再漲價之外，也傳出要求「先收訂金才能下單」，甚至暫停接新單，成為此波晶片缺貨潮當中，訂單最熱的代表之一。由於產業市況無解，建議相關個股可以偏多操作。

