台南25日進入減量供水橙燈 估日省2.3萬噸用水

台南市水情嚴峻，市長黃偉哲今 (23) 日主持第四次抗旱會議指出，25 日將進入減量供水的橙燈，用水大戶減供 7-10%，預估每日約可減少 2.3 萬噸用水，請相關業者做好準備，並籲請民眾與企業撙節用水，盡力減少產業限水帶來的衝擊。

中南部降雨狀況不如預期，台南市水情持續吃緊，曾文水庫和烏山頭水庫合計蓄水量為 48 年來倒數第六。黃偉哲指出，今年才至 2 月底，南市府已召開四次抗旱會議，面臨水情不樂觀的狀況，勢必要再更加管控用水量來因應。

根據南科統計，去年 12 月至今年 1 月間，台南園區用水量每日約 16.3 萬噸、高雄園區每日約 1.2 萬噸，其中，台南園區指標用水大廠分別為台積電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、瀚宇彩晶 (6116-TW) 與晶元光電等，占園區用水量 9 成以上，其中，台積電已啟動水車因應。

台南市 25 日水情將進入減量供水的橙燈，經發局表示，自來水公司針對每月用水超過一千度大用水戶非工業用戶減供 10%，游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減供 10%，工業用戶減供 7% 並進行鉛封作業，但醫療或其他因性質特殊，減量供水將造成重大公眾損失的用水戶不在此限，初估每日約可減少 2.3 萬噸用水。

南市府指出，台南平日需水量約 92 萬噸，台水公司第六區管理處目前極力控制南化水庫每日出水量，希望能拉長民生用水供給的時程。距離豐水期的 5 月尚有一段時間，面對嚴峻的水情，南市府持續宣導轄內各單位停止非急需用水，也呼籲產業及民眾多加節水並循環使用。