〈美股盤前要聞〉美股期貨下滑 特斯拉盤前跌逾6%

美國新冠死亡病例數突破 50 萬人，美公債殖利率持續攀升以及通膨率上升前景引發市場擔憂。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也再度重申上調企業稅的主張。美股期貨週二 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.13%，標普 500 期貨跌 0.56%，那斯達克 100 期貨跌 1.64%。

1. 美眾院本週將通過 1.9 兆美元紓困計畫

美國眾議院預算委員會週一 (22 日) 以 19 票贊成、16 票反對，通過拜登推出的 1.9 兆美元紓困計畫，預計本週稍晚眾議院將對此計畫進行全體表決。

該法案目前移交給眾議院規則委員會，接著將轉移到眾議院，在眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的領導下，眾議院的民主黨元預計將在本週五或週六通過該法案，期望在 3 月 14 日截止日前延長主要失業計劃。

拜登 1.9 兆美元紓困法案包括將向年收入低於 75000 美元的個人或低於 15 萬美元的夫妻發放 1400 美元的支票，以及數千億美元的資金用於擴大疫苗接種進度、促進小企業發展、重啟學校、擴大兒童稅收抵免，協助疫情中遭受重創的州和地方政府。

2. 蘋果睽違 5 年重奪智慧手機銷售寶座

iPhone 12 系列銷量激增，幫助蘋果 (AAPL-US) 在去年最後一季擊敗三星，睽違 5 年後再度登上全球智慧手機銷售寶座。

Gartner 周一 (22 日) 發布最新報告指出，iPhone 12 系列幫助蘋果在去年第 4 季創下雙位數成長，以近 8000 萬部的出貨量，擊敗三星與小米等競爭對手，拿下 Q4 銷售冠軍，為 2016 年第 4 季以來首度稱冠。

Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 表示，受惠於 5G 手機，去年第 4 季的出貨量減幅得以降到最小。他認為，即使消費者對於購物仍抱持謹慎態度，5G 手機及高階攝影功能仍吸引一些人購入最新型智慧手機。

3. 臉書與澳洲政府達成協議 未來幾天內恢復新聞連結頁

Facebook(FB-US) 周二 (23 日) 表示，已經與澳洲政府就有爭議的媒體立法達成協議，未來幾天將恢復澳洲的新聞頁面。

Facebook 在更新後的聲明中說，經過進一步的討論，澳洲政府已經同意了許多變更和保證，從而解決了公司的核心擔憂，即承認平台在發表新聞過程中存在的商業價值。

莫里森 (Scott Morrison) 政府將對議會研議中的新法，進行最後的修改，預計此法很快能獲得議會通過。此案於去年 12 月在議會中提出，提出的主要考量，是讓社群龍頭為用戶使用當地媒體新聞付費，因為 Google(GOOGL-US) 及 Facebook 兩大龍頭壟斷了線上廣告，帶來新聞媒體的生存危機。

4. 車用晶片短缺何時有解？安森半導體：最遲今年下半年

汽車晶片製造商安森美半導體 (ON Semiconductor) 預計，車用晶片短缺的困境，最遲有望在今年下半年前獲得解決。

安森美半導體 CEO Hassane El-Khoury 表示，由於全行業的晶片短缺，公司的產品訂單激增，造成短時間內難以消化，但預計在未來 1-2 季內能夠滿足新的需求。

El-Khoury 指出，汽車市場已經成為公司所有終端市場中，最大的驅動力。目前愈來愈多汽車配備網際網路及其他功能，因此需要大量晶片，實現車內各項功能。

5. 馬斯克身價單日蒸發 150 億美元

馬斯克警告比特幣價格有點高之後，他的淨資產也大幅減損 152 億美元。特斯拉 (TSLA-US) 週二盤前股價下跌 6.37%。

特斯拉兩周前宣布投資比特幣，但馬斯克周末在推特上警告，比特幣和以太幣的價格有點高，引發比特幣大跌，特斯拉股價也走低，使得馬斯克以 1834 億美元落居彭博億萬富豪榜上第二名。

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯再度榮登財富榜冠軍，他的財產雖然也下滑 37 億美元，仍以 1863 億美元超前馬斯克。兩人的排名最近多次彼此易位，上周馬斯克才靠著 SpaceX 的融資重返首富寶座。