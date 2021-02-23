【永豐期貨】類股輪動金融傳產接棒 台股開低走高翻紅

期貨走勢

台指期週二上漲 52 點至 16434 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.4 點，電子期逆價差縮至 - 0.47 點，金融期轉為正價差 0.25 點。現貨部分，三大法人買超 39.14 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1783 口至 - 12346 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1605 口至 - 27792 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1420 口至 - 12992 口。

週一受到美債殖利率攀升以及通膨率上升的影響，美國大型科技股及晶片股慘遭拋售，美國四大指數除道瓊皆收黑，道瓊上漲 0.09%，標普 500 下跌 0.77%，那斯達克下跌 2.46%，費半指數下跌 3.77%。台股今天開低走高，早盤跳空下跌，回測 16200 點關卡，隨後低接買盤進駐，由傳產及金融族群扮演撐盤要角，尾盤黑翻紅，加權指數終場小漲 0.2%，收 16443.4 點，5 日線失而復得。權值股來看，台積電表現較為疲弱，今日呈盤下震盪，終場下跌 1.38%，收 641 元，回測 10 日線，大立光維持連日的漲勢，終場上漲 1.14%，將挑戰前高，鴻海則有 0.45% 漲幅，收 111.5 元，而傳產、金融族群表現佳，帶領大盤翻紅。台股處歷史高檔區，部分電子股短線呈休息整理，明顯看到資金轉往傳產及中小型股等，類股輪動快，短期恐維持高震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 升至 1.4。VIX 指數下跌 0.11 至 23.65。整體選擇權籌碼面中性偏多。 (永豐期貨研調)



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