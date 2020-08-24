大江自動化新冠檢疫設備 拚Q3取得歐盟認證

大江生醫 (8436-TW) 子公司大江基因開發的自動化新冠病毒檢疫設備 QVS-96 病毒掃描機，單日檢測量已從近 900 個檢體，提升至 2016 個檢體，且陸續取得台灣 TFDA、美國 FDA 認證，預計最快本季底，有望再取得歐盟 CE 認證。

發言人李東維指出，大江利用既有的 AI、自動化技術，將檢驗作業化繁為簡，研發時間不到 2 個月的時間，就開發出新冠檢疫設備，並在今年 7 月中取得台灣 TFDA 及美國 FDA 認證，並可開始在美國、台灣、東南亞及香港等地開始銷售。

除取得台、美兩張認證外，大江也遞件申請歐盟 CE 認證，預估第 3 季底、第 4 季初可望取得；另外，該產品今年 8 月登上國際期刊《Nature》子刊，提升國際能見度。

大江營運以保健品、美容保養品及飲品有效添加物等為主，今年上半年疫情帶動益生菌等免疫產品需求大增下，保健相關粉包營收比重提升至 27.6%、飲品則降為 45.5%，隨著布局歐美布局發酵，該地區營收比重提升至近 9%。

李東維表示，因應美國市場穩定成長，大江有意在美國擴廠，但考量美國環境、消防等法規嚴格，通過相關法規至捨需要 8-10 個月，建廠時程至少 3 年，因此傾向併購的方式，除可減少時間成本外，也能取得該廠的既有客戶。