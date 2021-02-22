中南部水庫蓄水率不及2成 上半年水情不樂觀盼梅雨解乾渴

去年因未有颱風擾台，導致今年水情吃緊，中南部水庫蓄水率偏低，部分更低於 2 成，根據中央氣象局資料，今年上半年降雨仍少，台水今 (22) 日表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，將持續努力進行節水措施，在不影響民生用水情況下，內部評估到梅雨季前可穩定供水，但整體上半年水情仍相對嚴峻，盼梅雨季緩解水情。

旱災中央災害應變中心上周召開第 8 次工作會報，因應水情變化，宣布自 25 日起嘉義、台南水情燈號將轉為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄等地區則調整為減壓供水黃燈，連江地區調整為水情提醒綠燈。

工業用水方面，旱災應變中心也針對每月用水 1000 度以上工業用水大戶，提高節水率，並鼓勵業者使用「再生水」，其中，新竹、苗栗、台中地區工業用水節水率將由 7% 提升至 11%，嘉義、台南地區減量供水以工業用水戶節水 7%、非工業用水戶節水 10%。

另一方面，水利署與台水自去年 7 月起也提前啟動各項節水應變作為，近期也完成桃竹幹管、新竹海淡、抗旱水井等工作，有助緩解水情吃緊狀況。

根據經濟部水利署公開資訊顯示，目前中南部水庫蓄水率持續偏低，其中新竹寶山第二水庫、明德水庫、德基水庫、曾文水庫蓄水率都低於 2 成，寶山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫等蓄水率也低於 5 成。