股市能否保持上漲趨勢？美國國債殖利率逐漸上漲

股指上漲已到關口、美國國債殖利率上漲

【S&P500（CFD）周線圖表】

(資料來源: OANDA)

上週的股市雖然下調拋售，但是下調後有很強的支撐，依然保持在高價位。今後需要關注上漲趨勢能否繼續，還是下調拋售壓力加強。



美國 10 年債殖利率上漲到 1.3% 的水準，成為疲軟美元的支撐，美元指數也是一直徘徊，下跌受阻。

【美元指數、S&P500、美國 10 年債券殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

關注聯準會主席鮑威爾的國會聽證會

這週，美國聯準會主席鮑爾將會出席國會聽證會。市場為了尋找今後的美國金融政策方向，將會關注聽證會的內容。



從事前的資料來看，應該不會有很大的驚喜，不過，市場有可能出現過激反應，還需要多注意在聽證會時的波動。



這週也將會公佈美國 GDP 平減指數、個人消費支出等，歐元區的德國 IFO 經濟指數等，英國的失業率等重要經濟指標。



從最近的傾向來看對市場造成很大衝擊的可能性很小，如果和市場預測出現太大偏離的話也許會出現大的反應，還需注意一些。

近 30 天的主要貨幣的強弱

上週的外匯市場中除了日圓、瑞郎處於弱勢之外，美元、歐元也相對比較疲弱，而澳元、英鎊、紐元比較強勢上漲。從波動中可以看出市場對風險的容忍度放大。



從近 1 個月的強弱來看，日圓、瑞郎、歐元、美元處於弱勢，英鎊、澳元、紐元持續強勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



上週的美國股市雖然下調拋售上漲受阻，但是，下調後受到支撐，依然維持在高價位區。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指也是下調拋售上漲受阻。在歐洲股指中，英國的股指與其他國際相比下調幅度最大。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



亞洲、大洋洲市場的股指也出現了上漲受阻的情況。持續堅挺上漲的中國股市的下調壓力也加強。

亞洲・大洋洲市場 亞洲、大洋洲市場的股指也出現了上漲受阻的情況。持續堅挺上漲的中國股市的下調壓力也加強。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要貨幣的走勢相關性來看，個主要貨幣兌美元雖然有一定的相關性，但是，和上週相比開始減弱。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

從美元 / 日圓和日圓交叉盤貨幣對的相關性來看，美元 / 日圓和日圓交叉盤的相關性很低，反而在英鎊 / 日圓、澳元 / 日圓、紐元 / 日圓、加元 / 日圓等貨幣對之間出現了較強的相關性。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指和美元直盤、日圓交叉盤的相關性減弱，美國股市和外匯市場處於相關性很低的狀態。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://bit.ly/37ADhUU

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH