台股基本面不變 資金短線迅速輪動低基期股可望出頭

台股金牛年在資金行情驅動下持續高檔震盪，但買盤似有隨著油價走揚轉戰傳產股跡象，投信表示，受全球極端氣候影響國際油價走揚，可望推升塑化傳產行情，近期布局建議可鎖定低基期的傳產股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤短線基本面不變，在資金行情驅動下，加上美股持續創新高，可望帶動股市與相關題材持續有表現機會，其中又相對看好與油價連動的塑化股後市。

周書玄說明，受氣候變遷影響，美國德州部分將煉油廠暫時停工，國際油價波動，預估對傳產塑化類庫存與報價影響，傳產股短線具有機會。

周書玄進一步分析，近期類股輪動快速，科技股漲勢稍緩後，傳產類股因油價上揚，短線具領軍上揚的機會，然而後續電子股是否持續會維持第一季如此亮麗的表現，仍有待觀察。

此外，新冠肺炎疫苗施打進度，是否能夠真的有效降低傳染率，讓生活逐漸恢復正常模式，如果未來能逐步解封，則有利於食品、餐飲、觀光與旅遊相關類股之後續表現。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，台股在過去三個月大幅上漲並已反映 2021 年科技產業的成長期待，進而帶動評價上揚，未來在布局上應著重中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司。

鍾安綾補充，隨著全球陸續施打新冠肺炎疫苗，可望使全球逐步解封，屆時疫情解封受惠股可望成為另一個值得關注的族群。

富蘭克林華美投信分析，在基本面不變的情況下，對台股預期表現仍偏樂觀，儘管類股輪動偏高，短線波動加劇，但反而可趁此機會挑選價值面被低估或者股價落後補漲的產業，適時介入。