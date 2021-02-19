內外資鎖定面板加碼買超逾5萬張 反手調節晶圓雙雄

台股今 (19) 日漲多拉回，三大法人賣超金額擴大至 181.96 億元，僅自營商小幅買超 9.27 億元，而主要買超標的中，以面板雙虎最受青睞，友達獲買超 8.2 萬餘張、群創也獲買超 5.7 萬多張；至於漲多的晶圓雙雄台積電、聯電則面臨調節。

三大法人中，外資今天繼續調節台股，賣超金額擴大至 189.28 億元、投信也小幅調節賣超 1.95 億元，僅自營商逆勢買超，加碼台股 9.27 億元。

外資買超主要集中火力加碼面板雙虎，其中友達獲外資掃貨買超 7.5 萬張、群創也獲買超近 5 萬張，中信金獲買超 2.2 萬張、造紙股榮成也獲外資加碼 1.3 萬張，其他包括精英、華通、南電、景碩等電子族群也是外資積極敲進的重點。

至於先前漲多的聯電則遭外資一口氣調節 5 萬多張、華邦電、新光金各自遭外資調節 3.8 萬張、3 萬多張，台積電與開發金也分別遭外資調節約 1.1 萬餘張。

自營商買超重點同樣鎖定面板雙虎，分別買超群創 7978 張、友達 7154 張、國泰台灣加權反 1 也獲自營商買超 2807 張、中石化與旺宏則分別獲自營商買超 2160 張、1667 張。

自營商賣超主要鎖定 ETF，中信中國高股息遭賣超 1.5 萬張、元大滬深 300 正 2 賣超 7925 張、街口布蘭特油正 2 遭調節 6439 張、元大台灣 50 反 1 遭賣超 3007 張、元大 S&P 石油也遭調節 2546 張。

投信則鎖定電子股加碼，買超第一名首推旺宏，獲買超 7158 張，南亞科獲買超 2558 張、日月光控股獲買超 2131 張、晶豪科獲買超 1264 張、榮成獲買超 900 張。

賣超前五名分別為鴻海 2676 張、大成鋼 1200 張、聯電 1108 張、宏宇 1079 張、聯茂則遭調節 1079 張。

