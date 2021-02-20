〈貴金屬盤後〉美元疲軟 黃金逆轉收高 但本週仍下跌2.5%

週五 (19 日) 交易，黃金期貨價格延續前一日漲勢收高，但本週仍創下自 1 月初以來最大單週跌幅。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，黃金週五一度跌至去年 6 月以來最低水準，但之後反彈回升，「這要歸功於美元的疲軟，但黃金已處於自 1 月初以來更大範圍的負面趨勢。」

ICE 美元指數下降 0.2%。美元疲軟有利於美元計價的黃金價格表現。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 指出，美財長葉倫 (Janet Yellen) 近期的評論也提供黃金價格支撐力。葉倫週四表示，近期美國經濟雖然有改善跡象，但仍無理由縮減拜登政府推出的 1.9 兆美元紓困計畫。

Aslam 表示，葉倫的言論令市場更加期盼紓困計畫的通過，而更大規模的刺激方案會造成更多債務，推動美元貶值，從而提振金價。

「我們預期下週會有更大的波動，因為數位 Fed 官員預計發表談話，這會讓投資者和交易者更加議論紛紛。」

「毫無疑問，黃金已經賣超了，反彈即將到來。」他說。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 2.40 美元或 0.1%，收每盎司 1777.40 美元。

然而，4 月黃金期貨盤中低點觸及 1759 美元，根據 FactSet，此為去年 6 月以來最低水準。

3 月白銀期貨價格僅下降 18 美分或近 0.7%，收每盎司 27.254 美元。

本週黃金收低約 2.5%，根據 FactSet，此為 1 月 8 日以來最大單週跌幅。白銀則僅較上週五收盤價 27.328 美元小跌幾美分。

由於全球公債利率上升，令黃金處於劣勢，其中美國 10 年期公債殖利率上升最明顯，約創下 6 週來最大單週升幅。

分析師表示，市場預期未來幾個月經濟將好轉，以及新冠疫苗接種工作開展，這些削弱了投資者對黃金的熱情，殖利率上升也降低了不孳息的黃金需求。

XM 高階投資分析師 Raffi Boyadjian 寫道，「由於同樣能避險的公債產生更高的回報，削弱了不孳息的黃金吸引力，讓金價受創。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上漲近 1.4%，收每盎司 1293.10 美元，本週上升 2% 以上。

3 月交割的鈀金期貨價格上升 0.9%，收每磅 2369.20 美元，但本週收低約 0.4%。

3 月交割的銅期貨價格上漲 4.4%，收每磅 4.074 美元，登上 2011 年 9 月 8 日以來最高點，本週漲幅近 7.6%。

因市場預期，全球經濟復甦將提振工業金屬需求，使銅期貨價格飆升至 9 年多高點。