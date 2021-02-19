台股跌近百點一度回測5日線 外資大砍188億 三大法人賣超181.95億元

台股連日衝高後，今 (19) 日高檔獲利了結賣壓出籠，主要權值股走低，唯獨大立光奮力撐盤，加權指數一度下跌逾 200 點，回測 5 日線，終場跌勢收斂，下跌 83 點，收在 16341 點，三大法人合計賣超 181.95 億元，其中，外資連二賣，大砍 188 億元。

台股周線連二紅，累計上漲 538 點，今日成交值縮至 3468.2 億元，觀察籌碼面，外資昨天賣超 32 億元後，今天再大賣 188.92 億元；投信轉為賣超 1.94 億元；自營商則買超 9.27 億元。三大法人合計賣超 181.95 億元。

半導體權值股普遍遭到調節，台積電下跌逾 1%，終場收 652 元；聯發科、聯電同步走跌，分別收 964 元、57.2 元；鴻海、台達電等電子權值股同樣跌勢明顯；股王大立光一夫當關，一度勁揚逾 5%，終場收 3405 元，並帶動光學股表現搶眼。

日系外資預估今年第 1 季 DRAM 價格可望開始反彈，決定給予南亞科買進評等，目標價上看 110 元，帶動南亞科股價走堅，一度漲至 95 元，終場漲逾 3% 收 93 元，旺宏、晶豪科、群聯、威剛等 DRAM 族群也獲得買盤相挺，唯獨華邦電下跌逾 3%。

市場看好 2021 年 5G 手機滲透率倍增，採用的 RF 元件 PA (功率放大器) 使用顆數可望大增，PA 三雄今日逆勢抗跌，穩懋漲逾 4%，逼近 400 元整數關卡；宏捷科開低走高，終場漲 1.5%；全新尾盤拉高收平盤。

法人表示，台股開春連二日創高，今日漲多回檔修正，但若能維持月線之上，波段多方不變，不過，考量半導體產業供應持續吃緊、海運市場運價居高不下、德州冰風暴衝擊產業等因素，國際股市恐有壓，投資人要多加留意。