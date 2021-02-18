華邦電去年Q4純益季增5.74% 全年每股賺0.33元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (18) 日公告去年第四季財報，稅後純益 3.5 億元，季增 5.74%，較 2019 年同期轉盈，每股純益 0.09 元；去年全年稅後純益 13.04 億元，年增 3.8%，每股純益 0.33 元。

華邦電去年第四季起受惠 NOR Flash 市況轉佳，加上利基型 DRAM 產業也迎來春燕，需求暢旺，帶動本業獲利表現；第四季營收 203.48 億元，季增 26.9%，年增 63.43%，毛利率 30.43%，季增 3.47 個百分點，年增 8.3 個百分點，營益率 2.98%，季增 2.28 個百分點，較 2019 年同期轉正；稅後純益 3.5 億元，季增 5.74%，較 2019 年同期轉盈，每股純益 0.09 元。

華邦電去年營收 606.83 億元，年增 24.4%，毛利率 28.08%，年增 1.58 個百分點，營益率 2.68%，年增 0.11 個百分點；稅後純益 13.04 億元，年增 3.8%，每股純益 0.33 元。

不過，華邦電子公司新唐 (4919-TW) 去年 9 月 1 日完成日本 Panasonic 半導體相關事業併購，開始併入合併財報，在管銷等費用增加影響下，華邦電本體獲利表現仍無法明顯反映在財報上。

華邦電董事會今日也通過資本預算新台幣約 11.19 億元，用於生產、研發設備及資訊系統等，將從本月起陸續投資，資金來源為自有資金及銀行融資。