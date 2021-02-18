股匯連二日雙漲 台幣盤中、收盤雙寫逾23年半新高

台灣股匯市今 (18) 日再度上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率在外資匯入、出口商拋匯雙重力道助長下，一度強升逾 4 角，衝上 27.902 元，終場以 28.33 元、升 5 分作收，盤中、收盤雙雙改寫逾 23 年半新高。

台股延續昨天開紅盤氣勢，一度漲逾百點，終場漲勢略為收斂，收在 16424 點，但盤中與收盤仍寫下歷史新高紀錄，外資昨天大買近 300 億元後，今天賣超逾 32 億元。

新台幣兌美元匯價昨天呈多空拉鋸，今天以 28.18 元開出後，隨即站上 27.9 元的價位，最高來到 27.902 元，升值 4.78 角，距離 27.8 字頭只差一步，不過，在央行尾盤進場調節下，大部分的升幅回吐，收在 28.33 元，升值 5 分，台北外匯市場成交值 13.12 億美元，元太外匯市場成交值則為 4.065 億美元。

匯銀人士指出，外資早盤匯入力道強勁，加上部分出口商仍有實質拋匯需求，因而推升新台幣快速走升，但午盤後外資偏向匯出，吸引部分美元買盤進場搶便宜，才讓升勢暫歇。

觀察非美貨幣表現，亞幣今日走勢分歧，除了台幣升值外，日圓與新加坡幣也分別升 0.18%、0.11%，人民幣兌美元則貶值 0.17%，韓元、泰銖同步走貶。英鎊兌美元升值 0.67%、歐元升 0.29%。