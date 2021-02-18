年後升勢煞不住 台幣盤中觸及27.909元創逾23年半新高

春節長假後恢復交易第二天，隨著亞幣升勢再起，新台幣今 (18) 日匯率「牛氣沖天」，開盤後旋即衝破 28 字頭，一度強升 4.71 角，來到 27.909 元，改寫逾 23 年半新高。

昨天牛年開紅盤，台股犇牛行情強勢演出，噴漲逾 500 點站穩萬六，外資大買台股 296 億元，但由於亞幣在春節期間強升，昨天普遍拉回，再加上央行尾盤調節，新台幣匯率終場僅小升 1 分，收在 28.38 元，成交量也未能明顯放大。

由於外資偏向匯入，新台幣兌美元今天以升值 2 角、28.18 元開出後，隨即展開強勁走勢，早盤一度站上 27.909 元，升值 4.71 角，續創 1997 年 7 月中旬以來新高。

匯銀人士認為，全球新冠疫苗接種加速，美國經濟復甦可期，美元後市不看淡，不過，台幣也可望維持強勢格局，因為台灣是出口導向國家，半導體產業業績暢旺，外銷訂單、出口表現依舊亮眼，儘管央行維持調節動作，但台幣欲小不易，收盤仍將緩步邁向 28 元整數關卡。

美元指數已止跌回穩，歐元、英鎊、澳幣走貶，觀察今日主要亞洲貨幣表現，人民幣升 0.11%，韓元升 0.13%，日圓、新加坡幣也維持小升，泰銖則變動不大。

根據央行統計，自 2019 年底至本月 17 日止，新台幣兌美元升值 6.08%，升幅小於人民幣 7.87%、歐元 7.71%，但超過韓元 4.42%、日圓 2.47%。