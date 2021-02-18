漲價效應發威 聯詠1月獲利倍增 EPS 2.66元

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (18) 日公布 1 月自結，稅後純益 16.17 億元，年增 114%，每股稅後純益 2.66 元；受惠全產品線需求旺、營收規模放大，加上價格上漲紅利，聯詠 1 月獲利較去年同期倍增，淨利率高達 19.9%，相比去年、前年的 14.78%、12.31% 大幅成長。

聯詠 1 月營收 81.22 億元，年增 44.54%，除了單月突破 80 億元大關，也再度刷新歷史新高，且因反映成本上漲，獲利增幅再大於營收增幅。

聯詠預估，以新台幣兌美元匯率 28 元計算，營收達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，雙率較上季的新高紀錄 35.87%、21.15% 再成長，顯現漲價效應、產品組合的優化力道遠優於市場預期。

就各產品線來看，聯詠第一季 SOC、驅動晶片出貨皆較上季成長，其中，SOC 成長率大於驅動晶片，主要因上季封測交期拉長，部分出貨遞延至今年首季。

全年來看，外資普遍預估，聯詠今年營收將首度突破千億元大關，達 1030 億元，年增 3 成，毛利率、營益率、淨利率也將全面提高，獲利成長力道更大於營收，估年增 65% 以上，每股純益約 32-34 元，目標價最高達 1000 元。