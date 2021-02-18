〈金管會新春展望〉讓民眾買到更便宜保單 金管會出四大招

為讓保險業更落實普惠金融，民眾能以更便宜保費買到保險，金管會今 (18) 日新春記者會宣布，將祭出四大措施，包括：拉高小額終老保險保額、擴大微型保單涵蓋地圖、推出退休準備平台、第六回生命表上線。

保險局長施瓊華表示，有鑑於我國人口結構老化及少子化趨勢，青壯人口對社會經濟支持的負擔日益加重，為了滿足高齡者對基本保險保障需求，並擴大國人的保險保障，將調高小額終老保險額度。

施瓊華進一步指出，小額終老保單一開始推出是每人限購一張、保額最高 30 萬元，2019 年擴大到每人限購兩張張、最高保額拉高到 50 萬元，但考量到國人平均保額已拉高到 70 萬元，因此上半年將再進一步拉高小額終老保單的額度，規劃拉高到限購三張、最高保額 70 萬元。

據保險局統計，截至去 (2020) 年底，已有 14 家壽險業開辦小額終老保險，新契約保費收入 15.23 億元，年成長 8.94%，有效契約件數為 55 萬 4535 件，年成長 12.47%；其中，投保年齡達 55 歲以上有效契約件數為 25 萬 3542 件，年成長 14%。

而微型保單部分，施瓊華表示，金管會已經建置微型保險覆蓋地圖，透過與相關部會及各縣市合作，除了連江縣、金門縣以外，全國其餘 22 縣市均已推動微型保險，金管會今年將更加強與各縣市政府合作宣導，並深化覆蓋族群，提供榮民眷屬、中低收入者微型保單。

另外，黃天牧表示，基富通原本的退休準備平台，參與的商品有限，7 月起將增加保險商品，初期規劃定期壽險及簡單版重大傷病險，讓民眾在平台上選擇適合、但價格不高的保險商品，落實普惠金融。

最後施瓊華表示，第六回生命表今年也要上線，在費率上也會有優惠，保費降低，也有助讓民眾更容易買到便宜的保障型商品。