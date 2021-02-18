

◆盤勢分析

1. 聯準會 1 月會議紀要重申寬鬆政策立場，美國 1 月零售數據遠優預期，比特幣首破 52000 美元，德州暴雪推動原油價格上漲、能源股上漲，週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.87 至 0.29％，美股四大指數短期盤堅。APPLE 下跌 1.8%，台積電 ADR 下跌 2.7%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 15,900 點至 16,000 點，壓力為 16,500 點至 16,600 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 183 點附近，壓力為 190 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩前高 16,238 點，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第四季財報優、1 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、高殖利率等。

5. 全球記憶體晶片龍頭三星位於美國德州奧斯汀（Austin）、主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的兩座晶圓廠，受當地暴風雪導致大停電影響，美東時間 16 日下午 1 時起停工，全球 NAND Flash 市場逾 8% 產能因而停擺，何時復工仍未知。三星產出嚴重受阻、供給銳減，有助 NAND 市場加速迎向多頭，威剛（3260）、宇瞻（8271）、十銓（4967）、群聯（8299）等台灣 NAND 族群受惠。

6. 台達電（2308）昨（17）日公布元月營收近 251.2 億元，雖然較上月減少 6.7%，但仍是歷年同期最佳，年增 29.9%。台達電元月筆電／遊戲機電源、被動元件，以及工業自動化（IA）表現強勁。以三大業務表現，電源及零組件營收占比達 61%、基礎設施占 24%、自動化占比 15%。

7. 軟板廠台郡（6269）昨（17）日公布去年第 4 季淨利近 14.7 億元，較前一季暴增逾 1.5 倍，創歷史單季次高，每股純益 4.12 元，一季將近賺去年前三季總和。全年每股純益 8.63 元，連續六年每股獲利超過 8 元，公司對今年後市展望正向，並將擴大投資，估今年資本支出較去年倍增。

8.IC 設計廠義隆（2458）2020 年全年財報出爐，全年歸屬母公司淨利達 32.45 億元，除了創下歷史新高，更順利賺進超過一個股本，每股淨利為 11.14 元。法人看好，義隆 2021 年將可望持續受惠於筆電、Chromebook 等需求續旺，推動業績更上一層樓。

