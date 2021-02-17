外資大買聯電8.2萬張 回補台積電 代工廠成提款機

台股今 (17) 日終場大漲 559.89 點，收在 16362.29 點，再寫收盤新高；外資大舉買超 372.92 億元，其中，買超最多為聯電、大買 8.2 萬張，面板雙雄也獲青睞，台積電則獲外資回補近 9000 張，代工廠則成外資提款機。

觀察籌碼面，外資今天大舉買超 296.29 億元，投信買超 5.59 億元；自營商同步買超 44 億元，三大法人共大買 372.92 億元。

期貨方面，外資回補空單 448 口，空單未平倉口數降至 16991 口；投信回補空單 2255 口，空單未平倉口數降至 7241 口；自營商增持空單 865 口，多單未平倉口數降至 20454 口。

外資今日買超主要集中電子股，買超最多為聯電 82205 張，其次為長榮 39871 張，第三為富邦 VIX 的 35797 張；面板雙雄群創、友達分別獲外資敲進逾 3.5 萬、1.4 萬張，聯合再生獲買超逾萬張，台積電獲買超 8960 張，旺宏、技嘉分別超過 7600 張，封測廠日月光投控、華泰同獲敲進逾 5000 張。

金融股方面，永豐金、兆豐金分別獲外資大買 2.6 萬、1.9 萬張，富邦金、玉山金、中信金也獲外資買超逾萬張，國泰金、台新金買超張數也超過 5000 張。傳產股包括陽明、台塑、大同、中鴻、中興電、榮成同樣獲外資青睞大買逾 5000 張。

此外，受惠國際油價大漲，外資也積極佈局原油相關 ETF，大買街口布蘭特油正 2 共 2.4 萬張、元大 S&P 石油 1.4 萬張，其他獲外資青睞的標的還有元大滬深 300 正 2、國泰台灣 5G+。

外資賣超方面，彩晶遭大賣 2.47 萬張居首位，其他遭外資賣超上萬張的包括代工廠和碩、英業達、仁寶，及傳產股華航、中石化。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤目前並非僅止於資金行情，主要仍回歸基本面，隨著經濟持續復甦，半導體強勢格局短期內不變，且指數帶量創高，有機會持續震盪走高，其中又以電子族群有機會續強。