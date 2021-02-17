台股犇牛行情啟動 元大龍頭基金打破大牛跑不動迷思 淨值續創新高

台股今 (17) 日金牛年紅盤日展現犇牛行情，加權指數強彈 559.89 點、收在 16362.29 點，漲幅高達 3.54%，創下 2009 年以來最佳紅盤行情。法人看好台股基金漲相誘人，而元大台灣高股息優質龍頭基金更打破規模大的基金跑不動的迷思，淨值續創新高。

台股農曆春節休市期間，美股表現強勁，四大指數皆創下歷史新高，以費半指數漲幅逾 8.5% 表現最佳。反觀台股，台股除了坐擁補漲契機，根據歷史經驗顯示，台股開紅盤後上漲機率也很高，統計近十年台股交易資料，農曆新年後 10/20/40/60 天上漲機率皆超過 70%，顯示台股行情持續看俏。

台股基金去年以來表現確實亮麗，據投信投顧公會最新統計至去年底，去年 2020 年加權指數上漲 22.8%，一般型台股基金平均報酬率 25.95%、上櫃股票型 28.11%、中小型 27.59%、科技型 27.12%、中概型 23.89%，全數都完勝大盤，僅價值型平均報酬率 18.31% 落後大盤。今年以來台股續旺，目前已站上「萬六」大關，台股基金的勢頭也持續火力強勁。

外界都關切台股是否還有續漲空間？日盛投信表示，從評價面來看，台股目前本益比雖處相對高檔，但企業盈餘持續上修，預期 2021 年台灣上市櫃公司獲利合計年成長 9.6%，再創新高，指數仍有上漲動能，牛年的台股基金深具表現空間。

而元大台灣高股息優質龍頭基金也打破規模大的基金跑不動的迷思，該檔基金一月底最新規模 335 億元，今日不配息級別漲 3.81%，勝過台股 3.5%，且淨值來到 14.17 再創新高，自去年 3 月成立以來，漲幅達 41.7%，今年以來漲幅 12.54%，表現一路都很亮麗。

針對後市關注焦點，日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，市場持續關注美國拜登政府紓困方案進展，疫苗施打進度，企業獲利表現與展望。根據 Factset 統計截至 2/12 已有 74% S&P 500 企業公佈財報，其中 80% 獲利超出預期，有望成為 2008 年以來優於預期程度第三高季度，而整體企業獲利預估亦持續上修，已從 2020 年 12/31 當時預估的 - 9.3% 上修至 + 2.9%，有望為 2019 年第 4 季以來首次翻正，將有助為台股提供上漲動能。

陳思銘進一步指出，疫苗問世及政治擾動遠去掃開經濟前景的疑慮，加以財政貨幣政策雙推動，市場沒有看空的理由，此外，台灣經濟持續穩健，主計處預估 2021 年 GDP 達 3.83%，成長力道維持強勁，推估台股可望維持高檔。展望產業面，原物料漲勢稍歇，農曆年開工率因疫情及需求強勁，反而較往年好，半導體、5G 供應鏈、貨櫃、塑化、紡織、自行車等族群可持續關注。