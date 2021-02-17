數位人民幣有望挑戰美元？彼得森經濟研究所：先擊敗支付寶和微信支付再說

中國人行近年來積極開發虛擬貨幣，盼實現人民幣數位化。彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International,PIIE) 研究員認為，在推進過程中，數位人民幣必須先擊敗國內的支付寶和微信支付，才有機會挑戰美元在全球貨幣的優勢地位。

PIIE 高級研究員 Martin Chorzempa 周三於 CNBC 節目《Street Signs Asia》上表示，中國人行積極推動人民幣數位化的原因之一，是希望發展出由政府控制，且能替代中國兩大支付平台支付寶和微信支付的工具，從本質上來說，這會是大型科技公司與央行之間的對決，這將非常有趣。

「許多人都在討論讓數位人民幣實現國際化的驅動力，我認為它們必須擊敗國內的支付寶和微信支付，才能與美元競爭。」Chorzempa 稱道。

近年來中國人行積極開發數位人民幣，預計將以類似於現有支付應用的方式運作。在經過一連串測試後，外界此前預期，數位人民幣最快有望在 2022 年問世。

針對數位人民幣的安全性，Chorzempa 認為其和具有高度波動性的加密貨幣完全不同，只要在中國政府的嚴格監管下，數位人民幣的貨幣價值將等同於實際人民幣，不必擔心價格波動。