台銀董座呂桔誠看好景氣「牛轉乾坤」 業務成長以4%經濟成長率為目標

台灣銀行今 (17) 日舉行新春團拜，董事長呂桔誠表示，根據內部對總經研究並結合研調機構的預測數值，今年業務規劃與目標將以「4% 的經濟成長」為目標，預估今年景氣呈現「在堅韌中牛轉乾坤」。

呂桔誠受訪時表示，根據主計總處最新預測，今年經濟成長率 3.83%，在民間消費、支出以及政府支出持續成長的態勢下，今年景氣可望比去年更好，「甚至是多年來經濟成長率有機會 Touch(觸碰) 到 4% 的一年。

呂桔誠指出，台銀的消金放款餘額去年底已突破 1 兆元，這是一個重大的歷史里程碑，其中在房貸與修繕貸款占了 8000 億元，尤其是青年安心成家貸款、築巢優利貸等重點業務，都在去年同步達成「兩千金」目標，今年也會繼續列為重點目標。

房貸部份，呂桔誠說，預估今年新承做餘額還是有 2000 億元，但如果扣除自然持續還款這部分，估算今年房貸餘額淨增加約 700 到 800 億元不等；至於青年安心成家承作戶約 8.5 萬戶，市占率排名市場第一。

至於整體牛年景氣，呂桔誠認為，去年歷經疫情嚴峻考驗台灣經濟都能順利熬過，今年面對市場挑戰將更有經驗，尤其在美中貿易效應下，台灣持續享有轉單效應，加上台商持續回流，預估今年將是「堅韌、牛轉乾坤」的一年。