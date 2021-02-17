【Wen姐筆記】牛年紅盤先拚萬六 台積當牛頭 期指結算湊熱鬧

農曆年封關期間，美股續揚，其中台積電 ADR 累計漲幅逾 9%，漲幅最亮眼，今天牛年開紅盤，先拚 16000 點大有機會，台積電更是當仁不讓的牛頭! 不過別忘了今天還有台指期結算，同樣得提防盤勢震盪! 收上 16023 才算站穩 16000 點關卡! 關鍵點位為 15978、16053 與 16123 點。

今日如順利開高，多方越過 15938 點，即進入 16000 點射門區，越過 15958 點起腳，16000 點兩端哨站為 15978 與 16023 點，站穩可確定收復 16000 點城池。牛年紅盤如欲更上層樓，16053 與 16085 點為觀察位置，闖過有再改寫新高的企圖，16100 點北方哨站為 16123 點，闖過之後將續往 16154 與 16200 點城池挑戰，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，闖過即有機會再挑戰 16238 點!

不過如開高後出現獲利調節賣壓，15938 點未能守穩，則攻 16000 點走勢又將降溫，15900 點城池兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩則往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，如再棄守則又回到「七上八下」狹幅盤整區間，如棄守 15748 點，則不利短多控盤，15700 點城池，仍為牛年紅盤周最重要防守區，15700 點兩端哨站為 15682 與 15723 點也是本波多方攻勢的最後防線。

農曆牛年紅盤，多頭可用之兵相當多，台積電當牛頭當仁不讓，成為半導體族群龍頭指標，而日本地震村田停工，農曆年期間趕工加班的被動元件族群是否也有所表現? 加上比特幣衝上 5 萬美元，相關概念股也有利多助威。不過還是得留意，開紅盤衝高之後，成交量能如果迅速放大，多頭最好一鼓作氣往上衝，否則遭遇獲利回吐賣壓，就得留意關鍵密碼哨站，個股強弱勢也將立判高下! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)