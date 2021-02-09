中鋼董座：今年續迎榮景 做好同仁施打疫苗規劃

中鋼董事長翁朝棟今 (9) 日在集團拜年活動時指出，去年年底成功虧轉盈，經營團隊終於可以露出微笑，並期許帶領同仁繼續迎向榮景，而今年也會做好新冠病毒疫苗的施打規劃，一旦政府開放疫苗時，派外同仁將列為優先施打對象。

翁朝棟今日率領總經理王錫欽、執行副總黃建智等高階主管，赴總部、工廠現場、子公司、工會等辦公室進行春節前夕拜年活動。

他直言，去年拜年時以為 2019 年營運是遭逢 2015 年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，在去年大幅好轉，但新冠病毒疫情在去年 3 月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊。

不過，中鋼在去年 11 月一舉弭平前 10 月的累計虧損困境，並在 12 月達成合併稅前淨利 27.68 億元的全年獲利目標，翁朝棟也期許，今年在經營團隊及員工努力下，繼續迎向榮景，牛轉乾坤行大運。

翁朝棟也以視訊方式向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及中國地區同仁拜年，除了瞭解派駐當地疫情發展、防疫措施、物資，也關注員工身心健康。

翁朝棟進一步指出，公司會做好新冠病毒疫苗的施打規劃，一旦政府開放疫苗時，會將派外同仁及眷屬列為優先施打對象，也會請派外主管做好同仁輪流返國述職與休假的安排，共同度過難關。

最後，翁朝棟也呼籲，同仁能利用年假期間好好與家人歡聚，儲好能量，蓄積高昂的士氣，並感謝輪班同仁犧牲春節假期，堅守工作崗位，亦期勉同仁在年假期間落實工安環保及防疫工作。