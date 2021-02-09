假網路銀行詐騙橫行 歹徒慣用手法大公開 簡訊上連結別亂點

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2021年2月9號16點48分

年關將至，詐騙集團紛紛趁年前騙一波，假冒銀行發送釣魚簡訊的詐騙近期曾出不窮，金管會今 (9) 日特別公布歹徒慣用手法，呼籲民眾對於不明簡訊的連結應提高警覺，請勿貿然點選連結登入，以保障自身權益。

金管會表示，隨著國人使用網路銀行及行動銀行比率上升，詐騙集團主要是利用釣魚簡訊，誘導民眾點選連結至假冒的網路銀行頁面登入帳號密碼，待歹徒取得民眾個人資料及帳號、密碼，即登入受害民眾真實的金融機構網路銀行，就可以把民眾戶頭裡的錢轉帳轉走。

金管會表示，民眾於使用網路銀行及行動銀行時，如有任何疑義，應先撥打所屬銀行官網的客服專線，切勿依簡訊指示進入網銀頁面輸入相關登入資料，也不要撥打簡訊顯示的電話號碼，以避免遭受詐騙。民眾如察覺有遭詐騙之虞，請立即撥打「165 反詐騙專線」洽詢。

金管會指出，銀行應於官網、網路銀行及行動銀行 APP 強化客戶交易安全的宣導，並主動提醒使用網銀與行動銀行的客戶，不要點選來路不明的簡訊及連結。

另外，金管會也要求，銀行若一經發現假冒網站，應立即通知警政單位，銀行並應提供客服專線供民眾詢問，尤其是春節期間應提供適足的客服人力，保持金融客服管道暢通。

金管會再次呼籲，民眾切勿點選來路不明的簡訊或連結，注意資訊安全，而金融機構於春節期間應強化資安防護、電子銀行與支付工具交易安全，並保持金融客服暢通，以便民眾得安心使用金融機構提供的各項服務。

而為了提醒民眾春節期間提高防範詐騙意識，金融業者包括：國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、玉山銀行及台北富邦銀行等，於各自的臉書官方粉絲專頁，以輕鬆有趣的創意貼文，提醒客戶春節期間詐騙猖獗形式百百種，貼文內容以「假冒金融機構的釣魚網站，其網址可能千奇百怪，務必查證正確的網址，拼法差一點，若不慎點擊就可能出事！」的方式呈現，警惕民眾提高警覺守護自身資訊及財產安全，不要上了詐騙集團的當。