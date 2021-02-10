〈年後換工作〉服務業開缺集中餐飲業 四大集團釋出逾1500個職缺

在疫情影響下，觀光業人力需求相對低迷，反觀服務業的年後轉職，以營運已回到正軌的餐飲業者開缺最多，其中，光是國內大型連鎖餐飲集團包括王品 (2727-TW)、乾杯 (1269-TW)、豆府 (2752-TW) 和饗賓，在積極的展店計畫下，合計正職和兼職職缺共開出逾 1500 個職缺，各業者也積極提升福利和時薪，來吸引服務業人才加入。

由於王品是國內最大餐飲集團，徵才需求反映餐飲市況，相當具指標性，王品表示，由於今年將鎖定火鍋、燒肉兩大品類加快展店，一口氣釋出 500 名店長接班人、值班幹部等中階幹部職缺，並祭出薪資加獎金後月薪上看 48300 元、高於業界 34% 的條件，以高薪的服務業定位來招攬人才。

王品強調，不僅每月提供業績達成獎金，也發放年終獎金、三節禮券和家人用餐優惠等，並提供每年國內外旅遊規劃等。

而乾杯今年目標衝刺牛肉核心事業，估將開出 5-10 家新店點，因此，將從 3 月起開出約 100 個職缺，招募領班階級以下的時薪社員，時薪最高上看 240 元，較法定最低時薪 160 元高出 50%，並首度開放時薪社員領業務獎金，一個月最高可領到 5000 元。

饗賓看好餐飲市況快速復甦，今年設定開出 15 家新據點，是最大展店規模的一年，並將開出二家大型自助餐廳，因此，將再招募 600 名員工。

而為迎接 2021 年的展店計畫，豆府光是第一季就要招募儲備幹部 60 名、正職人員 100 名，以及兼職 200 名。