〈年終放大術〉資金有限又想賺利息 數位帳戶新台幣活存年息1字頭將成常態

想放大戶頭存款，除了鎖定銀行不定期優存方案，數位帳戶也是可考慮的選項，包括第一銀行、永豐銀行、聯邦銀行、新光銀行等數位帳戶，均有針對新台幣提供活儲優利方案，利率 1% 起跳。

為擴大年輕客群，銀行瞄準時下小資族萬事手機不離身的特質，競相推出數位帳戶，提供一定額度內可享有比牌告利率還高的優存利率，對年輕人而言頗具吸引力。

第一銀行的 I LEO 數位帳戶提供存款餘額 12 萬 (含) 內，年息 1.2% 的存款年息，近期更加碼推出「夢想存錢計畫」，將存款餘額限制加碼拉高至 60 萬元，換言之，只要帳戶存款餘額不超過 72 萬元，一樣享有 1.2% 的存款年息。

永豐銀行的大戶 DAWHO 數位帳戶則是帳戶存款餘額 50 萬元以內可享有 1.1% 存款年息，且有別於部分銀行，設有最低存款門檻，DAWHO 存款餘額只要 1 元起就能計算利息。

另外，聯邦銀行的 NewNew Bank 數位帳戶提供存款餘額 10 萬元以內，可享有活期存款 2% 優惠利率；新光銀行提供 20 萬元內活期存款最高 1.85% 優惠利率。

銀行主管表示，每年歲末年終之際，銀行都會先後推出多元高利存款方案，消費者可依照個人資金額度與存款期間長短等需求，運用不同帳戶的優勢分配存款，有助於加快財富的累積。

銀行主管表示，如果目前手頭資金不多，可考慮選擇一些利率給的較高但額度小的數位銀行，先存好存滿。