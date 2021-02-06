〈鴻海線上嘉年華〉百萬現金、休旅車大獎加碼翻倍 總獎金規模達數億元

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日舉辦線上嘉年華，最終員工最大獎 100 萬現金獎更從 20 位一路加碼到 47 位，特別獎要價逾百萬的裕隆 (2201-TW) 納智捷汽車 7 人座休旅車，也從 5 輛加碼至 10 輛，加上線下現金抽獎，總獎金規模達數億元。

今年恰逢鴻海成立第 47 年，員工最大獎 100 萬元現金獎從 20 位一路加碼到 47 位，現場 call out 獲獎員工，成功接起電話更繼續加碼送 iPhone 12，線下同時也有抽數十萬的現金獎，名額達數百位，總獎金達數億元。

鴻海今年也新增「Lucky Ball」玩法，讓員工選擇幸運數字，現場抽出，得獎者可以獲得價值百萬元的購物點數，眷屬獎則比照往年傳統，並且以香信 app 短訊通知，讓線上觀看的同仁眷屬一起同樂，分享抽獎的樂趣。

此外，印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等區域，逾 20 個國家及地區的同仁都可以線上觀看，總共數萬名員工同時在線，並且一起參與抽樂透獎品的喜悅。

因應疫情，鴻海今年嘉年華會的傳統首次改為線上舉辦，直播由鴻海內部資訊部門負責規劃與執行，Amazon Web Services(AWS) 專家擔任技術顧問，提供架構、效能與執行建議，本次專案也得到了五家 AWS 合作夥伴的支持，而線上觀看人數不含 Youtube 也突破 15 萬人。