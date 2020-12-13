亞太電Gt TV全球獨家 4K多視角直播台中爵士音樂會

即將告別 2020 年，跨年倒數料將掀起追劇潮，加上疫情影響，民眾今年選擇外出參加跨年派對比例恐將減少，亞太電信 (3682-TW) 積極布局智慧娛樂市場，結盟各方合作夥伴，擴大 5G 娛樂生態圈，帶給 Gt TV 用戶最多元豐富的視覺饗宴，搶攻疫後商機。

亞太電宣布攜手杰思國際娛樂獨家合作於 Gt TV 平台，將以 4K 多視角全球獨家直播台中年度最大音樂盛事「2020 台中線上爵士✕現場音樂會」；另，同步推出 VOD（Video On Demand，隨選視訊）隨選館新登場，攜手電影發行商車庫娛樂，年底前將陸續上架全台票房飆破 3.5 億元的《屍速列車 2》、超夯動畫《天氣之子》等超過百部電影、動畫、韓劇等；Gt TV 持續新增影視內容，加量不加價，即日起到 2021 年 2 月底，僅需月付 139 元，Gt TV 全站內容任你看到飽。

亞太電信表示，網路追劇已是大多數民眾選擇殺時間的方式之一，加上今年新冠肺炎影響下，帶動亞太電信 Gt TV 流量創新高，今年迄今較去年同期成長 2.5 倍；而今年不少娛樂活動轉為線上展演，為了帶給消費者更多元的視覺饗宴，亞太電信積極推出 4K 多視角直播演唱會、音樂節等，搭配 5G 高速上網，使用者可自行選擇觀賞視角，拉近與喜愛偶像的距離，整體娛樂性大幅提升。

受肺炎疫情影響，連續舉辦 17 年的台中爵士音樂節，今年破天荒轉為以線上直播為主的形式演出，「Jazz@Home 2020 臺中線上爵士 X 現場音樂會」晚間 7 點在亞太電信 Gt TV 平台，進行全球獨家 4K 多視角同步直播，用戶透過行動裝置就能觀賞金曲歌后艾怡良、台灣拉丁爵士女王官靈芝等實力派歌手與樂團展演，提供全台樂迷別開生面的爵士樂之夜。

瞄準跨年追劇潮，Gt TV 為提供消費者豐富的視聽饗宴，持續優化 GtTV 內容，除了超過 150 台電視頻道外，即日起推出 VOD 隨選館，涵蓋電影、動畫、韓劇、綜藝節目、舞台劇和教育課程等，用戶能更自由在任何時段選擇想看的節目，首波攜手電影發行商車庫娛樂，年底前將陸續上架全台票房飆破 3.5 億元的《屍速列車 2》、動畫《天氣之子》等超過百部強片，未來將每週定期更新片庫。

Gt TV 採月費制，原價 199 元，即日起到 2021 年 2 月底加量不加價，搶鮮價僅 139 元，可收看 4K 多視角直播表演、上百部電影和超過 150 台電視頻道，價格堪稱目前市場最具競爭力，Android 平台即日起推出， iOS 將於近期開放。另，今年 12 月 31 日前開通 Gt TV 服務，還有機會抽中 iPhone 12 64GB 手機。