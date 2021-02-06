德儀發佈Q4財報後股價大跌 老董趁機撈便宜 小摩持續喊買

德州儀器 (TXN-US) 發布第四季財報後股價暴跌，董事 Martin Craighead 趕緊逢低買進。

德儀在 1 月 26 日稍晚發布第四季獲利和財測均優於預期，但隔日股價仍大跌 5%，到了 1 月 28 日仍未收復損失，此時 Craighead 開始在公開市場買進德儀股票。

Craighead 付出 100 萬美元買下 5975 股德儀股票，每股均價 166.91 美元，根據他呈交 SEC 的文件，目前他持有德儀 21388 股。

德儀並未回應對此報導置評的要求。

Craighead 是貝克休斯 (BKR-US) 前任董事長兼執行長，於 2018 年加入德儀。自 Craighead 在 2018 年 10 月購買價值 100 萬美元德儀股票以來，他是德儀唯一在公開市場購買公司股票的內部人士。

華爾街對德儀收益抱持樂觀看法，即使與市場看法不同。摩根大通分析師 Harlan Sur 重申對德儀「加碼」的評級， 並上修目標價，自 165 美元調升至 200 美元。

「展望未來，整個 2021 年我們會持續看到 EPS 向上調升。」

德儀 2020 年股價大漲 27.9%，優於大盤，S&P 500 去年升幅 16.3%。今年迄今德儀股價上漲約 4%，也高於 S&P 500 指數同期表現。