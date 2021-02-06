基士德1月營收1.57億元 年增64% 浙江平湖新廠正式動工

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 公布 2021 年 1 月營收為 1.57 億元，月減 20.98%，年增 64.68%，基士德浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，並正式動工建廠，投資金額 為 3.5 億元，預計 2022 年完工投產，將挹注新成長動能。

基士德 - KY 累計 2020 年前三季稅後純益為 1.32 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.92 元，去年第四季營收 6.03 億元創新高，法人估基士德去年第四季獲利可望同步刷新紀錄，全年每股純益可望超越 6 元之上，接近前年的 6.79 元。

基士德 - KY 台灣分公司今年 1 月已確定取得南部農業生物技術園區「智慧水處理系統開發」案，宣示公司正式進入台灣智慧水務市場。

基士德預期，台灣因乾旱及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。而在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，中國大陸官方對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在污水處理提標改造將加大投資力道，挹注基士德營運動能。

生產擴張方面，基士德除將在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地投資建廠。同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，已正式動工，投資金額 為 3.5 億元，預計於 2022 年投產。