受中國水患衝擊 基士德8月營收回升 仍年減15%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今年接單仍穩定，但 7 月起中國大陸各省水患影響不利施工，造成基士德第三季入帳進度受影響，基士德 - KY 今 (4) 日公布 8 月營收，回升到 1.53 億元，月增 5.92%，年減 15.37%，前 8 月營收則為 10.4 億元，年減 18.18%。

歷年第三季都是中國水處理市場的傳統旺季，不過，基士德 - KY 主管指出，因 7 月起大陸各省發生大規模澇災，雖至 9 月已逐漸退散，但因工地重建仍需時間，導致 8 月單月估約 15% 的交貨被迫延後，上半年的疫情加上第三季水患，也使基士德 - KY 今年前 8 月營收衰退。

不過基士德 - KY 接單仍穩定，手上訂單也還在，目前積極進行工程施工，以趕上去年全年營收 19.92 億元爲目標，同時，並以雙方向進行強化在台灣環工市場能見度，並著手擴廠以增加本身在提供處理技術之外的設備供貨能力。

基士德 - KY 去年在台灣成立分公司，積極推廣智慧水務處理業務，已引起產官學重視，陸續受邀參與台灣「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」、及污水下水道智慧管理論壇，9 月並將與研華科技 (2395-TW) 聯合舉辦「智能廠務暨水務創新應用論壇」等。

基士德 - KY 主管強調，核心競爭力在水處理程序技術及設備應用，並以結合 AIoT 雲端管理平台，透過設備能力及程式控制的智慧聯網設計大力切入市場，以智慧控制遠端控管、精確處理減少成本預估將成為公司下一階段成長動能。

此外，基士德 - KY 將進行江蘇揚州新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，將投資至少 6 億元建置產能，兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為基士德在中國市場設計的最早生產線，是租用廠房，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德預計在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠，將在今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，槐泗鎮新廠完工後，可與廣陵廠動遷進度相銜接。

同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 為 3.5 億元，2022 年將完工投產。