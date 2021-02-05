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台股封關日漲近百點收15802點 三大法人續呈土洋對作賣超21.94億元

台股封關日漲近百點收15802點 三大法人續呈土洋對作賣超21.94億元。(圖：AFP)
台股封關日漲近百點收15802點 三大法人續呈土洋對作賣超21.94億元。(圖：AFP)

台股金鼠年封關，累計一整年狂漲 3683 點，半導體護國群山今 (5) 日再發威，帶動指數一度噴漲逾 230 點，逼近萬六，不過，長假前近關情怯，不想抱股過年的投資人趁高減碼，終場漲勢收斂，上漲 96 點，收在 15802 點。三大法人續呈土洋對作，合計賣超 21.94 億元，外資連三賣。

台股農曆年封關，成交值略增至 2800 億元之上，觀察籌碼面，外資昨日賣超 116.97 億元後，今天再砍 56.21 億元；投信則買超 5.98 億元；自營商買 28.32 億元。三大法人合計賣超 21.94 億元。

半導體護國群山發動攻勢，台積電本周股價回穩，今日一度上漲逾 2%，最高來到 641 元，但隨著獲利了結賣壓出籠後，漲勢收斂，終場上漲 0.8%，收 632 元；聯電也扮演多方領頭羊，上漲近 2%，收在 52.9 元；聯發科盤中再寫歷史新高，一度衝上 987 元，逼近千元大關，但隨即遭遇反壓，漲勢收斂收 950 元。

日月光投控今年營收可望逐季成長，尤其打線封裝產能緊俏，可能將缺一整年，每股配息將不低於 4 元。日月光投控今獲買盤追捧，股價逼近漲停，終場勁揚約 8%，收 105.5 元。聯詠法說會報喜，外資罕見全面上調目標價，最高喊至千元，帶動聯詠股價強攻漲停，達 479 元天價。網通晶片大廠瑞昱 1 月營收 82.58 億元，月增 20.74%，年增 53.2%，寫下歷史新高，今日股價漲近 4%。

法人指出，台股站穩所有均線之上，投資人普遍願意抱股過年，年前變現賣壓告一段落，但仍要注意國際政經情勢及美企財報表現，金牛年開紅盤行情仍可期待，選股方向可留意第四季財報優、1 月營收靚、2021 年展望佳個股。

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