台股封關日漲近百點收15802點 三大法人續呈土洋對作賣超21.94億元

台股金鼠年封關，累計一整年狂漲 3683 點，半導體護國群山今 (5) 日再發威，帶動指數一度噴漲逾 230 點，逼近萬六，不過，長假前近關情怯，不想抱股過年的投資人趁高減碼，終場漲勢收斂，上漲 96 點，收在 15802 點。三大法人續呈土洋對作，合計賣超 21.94 億元，外資連三賣。

台股農曆年封關，成交值略增至 2800 億元之上，觀察籌碼面，外資昨日賣超 116.97 億元後，今天再砍 56.21 億元；投信則買超 5.98 億元；自營商買 28.32 億元。三大法人合計賣超 21.94 億元。

半導體護國群山發動攻勢，台積電本周股價回穩，今日一度上漲逾 2%，最高來到 641 元，但隨著獲利了結賣壓出籠後，漲勢收斂，終場上漲 0.8%，收 632 元；聯電也扮演多方領頭羊，上漲近 2%，收在 52.9 元；聯發科盤中再寫歷史新高，一度衝上 987 元，逼近千元大關，但隨即遭遇反壓，漲勢收斂收 950 元。

日月光投控今年營收可望逐季成長，尤其打線封裝產能緊俏，可能將缺一整年，每股配息將不低於 4 元。日月光投控今獲買盤追捧，股價逼近漲停，終場勁揚約 8%，收 105.5 元。聯詠法說會報喜，外資罕見全面上調目標價，最高喊至千元，帶動聯詠股價強攻漲停，達 479 元天價。網通晶片大廠瑞昱 1 月營收 82.58 億元，月增 20.74%，年增 53.2%，寫下歷史新高，今日股價漲近 4%。

法人指出，台股站穩所有均線之上，投資人普遍願意抱股過年，年前變現賣壓告一段落，但仍要注意國際政經情勢及美企財報表現，金牛年開紅盤行情仍可期待，選股方向可留意第四季財報優、1 月營收靚、2021 年展望佳個股。