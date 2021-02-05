〈台美經貿對話〉美方代表提三大產業政策建議 重視雙邊合作

台美雙邊今 (5) 日舉辦繁榮夥伴供應鏈合作座談，主要鎖定台美半導體產業，經濟部長王美花會後轉述，美方代表對雙邊合作提出產業政策建議，包含增加研發人才 (R&D) 投入，強化貿易合作，包含美國、台灣與韓國，都應該加入 CPTPP ，另外則是推動資訊科技協定 (ITA 3) 。

王美花表示，此次美方代表包含科技創新基金會 (ITIF)、美國半導體協會 (SIA)、高通 (QCOM-US)、康寧 (GLW-US) 等，均對雙邊合作提出產業政策建議。

王美花表示，康寧在國際半導體材料上扮演重要角色，與會代表認為，台灣在政策制度、智慧財產權 (IPR) 保護做很好，特別是高科技營業秘密保護上，認為台灣是可信賴的夥伴，高通也看好未來 5G、Open RAN 發展上，台美可透過供應鏈平台加深合作。

產業政策建議上，美方協會、企業代表認為在國際貿易上，美國應該要重返 CPTPP，認為台灣、韓國也該加入，王美花認為，台美深化交流，有益雙邊簽署台美 FTA，此外隨著新科技應用發展，也有助雙邊推動資訊科技協定 (ITA 3)，減少關稅壁壘。

王美花指出，今天是台美雙邊供應鏈第一場論壇，由台美雙邊協會、企業代表各自表達意見，至於近期車用晶片缺貨問題，雙邊並未多做討論，僅美方代表向台灣表達感謝協助之意。