〈美股盤前要聞〉民主黨推進紓困方案 美股期貨小漲

美國民主黨推進 1.9 兆美元紓困方案，美股期貨週四 (3 日) 小漲，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。

1. 民主黨進入預算程序擬打破紓困僵局

美國總統拜登周三 (3 日) 表示願意接受針對現金支付提高領取資格門檻，但強調 1400 美元的金額不應更動。美國眾議院周三 (3 日) 則提前採取行動，計劃繞過共和黨，以通過美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困計畫。

拜登在今年 1 月上任後就提出 1.9 兆美元的紓困計畫，他曾表示願意在有限度狀況下與共和黨協商，只希望國會應盡快在 3 月的 9000 億紓困案到期前推出新一輪方案。為了加速新紓困計畫通過，眾議院週三批准 2021 年度預算案，以便使新紓困計畫不需要共和黨投票，就能以簡單多數通過。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，該預算計畫並非意味著兩黨無法合作，只是民主黨需要在必要時能自行採取行動。

2. 高通 Q1 營收遜預期

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (3 日) 公布 2021 會計年度第一季財報， 受到晶片供應吃緊影響，營收略低於市場預期，營收為 82.3 億美元，年增 62%，略低於 Refinitiv 調查分析師預期的 82.7 億美元。稀釋後 EPS (non-GAAP) 為每股 2.17 美元，年增 119%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 2.1 美元。

即將於今年卸任的執行長 Steve Mollenkopf 表示，高通業績受到晶片供應吃緊的影響，「如果可多生產一些，就能賣出去。」高通將晶片委外給台積電和三星，代工廠正盡全力滿足半導體業某些市場的需求。

針對車用晶片短缺問題，高通高層表示，儘管高通未生產車用晶片，但仍與晶圓代工廠有合作關係，預估 2021 年上半年的晶片供應依然緊俏。

3. eBay 假期銷售強勁 Q4 營收獲利均亮眼

Ebay (EBAY-YS) 週三 (3 日) 公布第四季營收獲利均優於預期，疫情驅動下，假期銷售成長強勁，財測也勝過華爾街預期。營收年增 28% 至 28.7 億美元，好於預期的 27 億美元。調整後 EPS 為 86 美分，高於預期的 83 美分。

全球籠罩在新冠疫情下，迫使數百萬美國人滯留家中，也上電商網購訂單暴增，包括 eBay、亞馬遜和沃爾瑪網路業務均見強勁成長。

eBay 執行長 Jamie Iannone 表示，「我們會以更強勁的姿態走出疫情，比當初進入疫情時還要更強勁。」Iannone 在電話會議上表示，「我們的買家在假期購物期間非常活躍，美國 1/10 網路消費者就選擇在 eBay 上購物，德國買家則有 1/7 選擇 eBay，而英國比例更達 1/4。」

4. 蘋果 Apple Car 2024 年美國生產

蘋果推出全自動駕駛汽車傳言已久，最近雛型逐漸浮現，CNBC 引述多位知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 和現代起亞快要敲定協議，由起亞在喬治亞州的 West Point 廠製造。目前預定 2024 年投產，但時間表仍有延後的可能性。

但消息人士也說，目前尚未簽署協議，蘋果還是有可能選擇其他合作夥伴，或和不只一家公司合作。蘋果和現代起亞發言人都不願置評。

了解目前計畫進度的知情人士說，第一輛 Apple Car 將是全自駕電動車，而且聚焦發展「最後一哩」服務，意味著 Apple Car 初期可能朝食物外送或自駕計程車的形式發展。

摩根士丹利分析師 Katie Huberty 表示，對蘋果來說，汽車市場規模 10 兆美元，規模遠大於智慧手機，蘋果只要在車市掌握 2% 市占率，業務規模就等於 iPhone。

5. 蘋果供應商科沃財報優預期

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 周三 (4 日) 公布 2021 會計年度第 3 季財報，營收、獲利優於華爾街預期，並看好需求繼續帶來強勁的營收及利潤成長。

科沃截至 1 月 2 日的第三季營收達 11 億美元，高於預期的 10.7 億美元。釋後 EPS 為 3.08 美元，好於預期的 2.68 美元。

科沃總裁兼執行長 Bob Bruggeworth 說，科沃第 3 季表現傑出，幫助客戶連上 5G 和 Wi-Fi 6/6E 網路，並協助推動使用超寬頻技術 (Ultra-wideband, UWB) 的精準定位等新興技術發展。

Bruggeworth 預期科沃將維持在這些市場的領導地位，並將投資生物科技等新領域，「今年 1 月，美國國家衛生研究院 (NIH) 選擇我們，加入提高 COVID-19 抗原檢測能量的計畫。」