〈台股盤前要聞〉台廠MLCC年後喊漲、精測去年每股賺28.48元 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，全球手機和車電產品需求第二季全面復甦，台灣 MLCC 廠預計農曆年後將漲價；精測去年財報亮眼，每股大賺 28.48 元創新高；穩懋去年也三率三升，EPS 15.45 元寫新高紀錄。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

手機、車電全面復甦 台廠 MLCC 估農曆年後漲價

南韓券商 NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 指出，全球智慧型手機和汽車電子產品需求第二季全面復甦，MLCC 等供需失衡情況延續，預計台灣被動元件廠農曆新年後將啟動漲價，同時韓廠也將受惠，市場價格將全面上漲。閱讀全文...

精測去年三率三升 全年純益年增 49% 每股大賺 28.48 元創新高

精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布去年財報，受惠多元產品布局效益顯現，加上成本結構優化，去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，全年稅後純益 9.33 億元，年增 49.35%，創歷史新高，每股純益 28.48 元也改寫新猷。閱讀全文...

穩懋去年三率三升 EPS 15.45 元寫新高 首季營收估減 1 成

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 昨 (3) 日舉辦線上法說，公布去年第 4 季財報，受產品組合、新台幣匯率升值，加上業務認列資產減損影響，單季純益年減逾 3 成，每股純益 3.07 元，但去年全年仍三率三升，稅後純益達 64.69 億元、每股純益達 15.45 元，創下歷史新高。不過，因三個廠區將陸續進行歲修，估本季營收將季減 11-13%，毛利率維持 35%。閱讀全文...

聯發科再飆新天價 959 元 市值衝 1.52 兆元同創高

聯發科 (2454-TW) 推出 5G 毫米波數據晶片，進軍「真 5G」領域，拉近與競爭對手高通 (QCOM-US) 距離，昨 (3) 日再度獲買盤青睞，早盤股價最高衝上 959 元，連兩日創新高，市值達 1.52 兆元，逐步靠攏外資目標價共識 1000 元。閱讀全文...

德微 2 月起正式啟動漲價 上半年營收逐季創高 同步啟動擴產

德微 (3675-TW) 董事長張恩傑指出，由於客戶需求大又急，2 月起正式調漲部分產品價格，漲幅個位數，上半年訂單已滿載，營收可望逐季創高，且為因應客戶需求，同步啟動擴產，增幅 30%，擴充效益第四季起顯現。閱讀全文...

安控產業也跟進漲價 奇偶近期上調 3 成產品價格 最高漲 10%

晶圓代工、封測成本不斷上揚，國際缺櫃問題至今無解，一連串漲價風潮也吹向安控產業，加上美國新任總統上任，市場仍在觀望美中關係，轉單效應力道絲毫未減弱，安控廠奇偶 (3356-TW) 因應前端調漲，近期也啟動漲價，旗下約 3 成中低階產品，價格上調約 5-10%，中階產品則微調，可望反應在首季獲利。閱讀全文...

蘋果投資起亞 4 兆韓元 Apple Car 供應鏈雛型現

周三 (3 日) 韓媒報導指出蘋果 (AAPL-US) 將向韓國汽車製造大廠起亞 (Kia) 投資 4 兆韓元以進行電動車領域的合作。此外，天風國際分析師郭明錤也指出，蘋果計劃與現代汽車合作，在 E-GMP 電動汽車平台上推出 Apple Car 的原始車型。閱讀全文...

台泥張安平：疫情雖減緩 但今年仍是辛苦的一年

台泥 (1101-TW) 董事長張安平昨 (3) 日指出，雖然台泥去年受到疫情的影響已經相對減緩，但今年還是比較辛苦的一年；而針對台美在晶片以及疫苗供應議題，張安平則認為，應要從互助角度出發，而不是彼此威脅。閱讀全文...

友達核准 394 億元資本支出預算 將用於產線優化

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (3) 日公告，核准資本支出預算新增及追減案，預計投資 394.83 億元，主要用於技術與產能優化、調整與建置上，友達也統計，去年購置固定資產已支付 156 億元。閱讀全文...