砷化鎵三雄1月營收出爐 穩懋站穩20億元、全新寫歷史第三高

砷化鎵三雄 1 月營收全數出爐，受惠手機 PA、WiFi 需求強勁，三雄產能利用率仍維持高檔，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 今(3) 日公布 1 月營收，年對年表現均保持正成長，穩懋續站穩 20 億元大關、全新則改寫歷史第三高紀錄。

穩懋 1 月合併營收達新台幣 21.05 億元，月減 8.46%、年增 4.37%，為連八個月站穩 20 億元大關，去年新增的 5000 片產能也在去年第 4 季陸續到位，逐步貢獻營運，不過首季受機台年度歲修影響，估營收將季減逾 1 成。

全新 1 月營收則達 2.73 億元，月減 5.67%、年增 25.67%，為歷史第三高，僅次於去年 12 月、2019 年 10 月的 2.89 億元、2.76 億元，看好今年 5G 需求、滲透率提升，加上 3D 感測 VCSEL 動能帶動下，首季營運可望維持去年第 4 季高檔，今年也不排除有擴產計畫。

宏捷科 (8086-TW) 1 月營收也出爐，在 WiFi 需求、新產能開出下，1 月合併營收達 3.6 億元，月增 3.81%、年增 33.61%，連續五個月站穩 3 億元，並寫下逾 5 年、近 61 個月新高。