勞動部北中南春安勞檢 3石化廠違規遭開罰49萬元

農曆春節將至，企業歲修、趕工作業頻繁，近期傳出多起工安意外，勞動部今 (3) 日會同地方及交通部、經濟部於北中南同步實施春安聯合檢查，其中，台北轉運站勞檢 5 家客運業者全都違反職安法，高雄則以 3 家石化廠為稽查重點，共發現 20 項缺失，開罰 49 萬元，其中 1 項當場勒令停工。

高市府勞檢重點則為大型石化工廠，由於聯成 (1313-TW) 上月 29 日發生火警意外驚動中央，因此，高市府秘書長楊明州偕勞動部人員，前往中石化 (1314-TW) 大社廠、李長榮化工大社廠與國喬 (1312-TW) 高雄廠稽查，總計發現 20 項缺失，並依職安法裁罰 3 業者共 49 萬元，其中 1 項有立即發生高處墜落危險之虞，當場勒令停工。

勞動部長許銘春今天親自帶隊到台北轉運站執行客運業勞檢，和欣客運、國光客運、阿羅哈客運、統聯客運與葛瑪蘭客運 5 家業者，共違反 12 項次，內容以未依規定實施教育訓練、未採取避免勞工因異常工作負荷促發疾病預防措施、勞工工作時間超過法令規定、勞工更換班次休息時間未達法令規定為主。

中部方面，勞動部率隊勞檢多項重大營建工程，包括台中烏日區新高鐵段 89、90、96 地號新建工程、登陽之驛大樓興建工程、和峻 - 新高鐵段新建工程等，共違反 12 項次。

勞動部表示，為預防年度歲修、趕工，因疏忽作業安全而發生危險或提高過勞風險，自 1 月 18 日起已於全國展開為期 40 天的「春安勞檢」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞檢，至今已檢查 3576 家次，若違反《勞動基準法》部分，每項可處 2 萬至 100 萬元罰鍰，違反《職安法》部分，每項最高可處 30 萬元罰鍰。