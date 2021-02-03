〈能源盤後〉OPEC+欲讓市場全年處於短缺 WTI原油登1年高點

週二 (2 日) 交易，原油期貨價格上升，係因市場預期 OPEC + 減產行動將讓全球原油供應量更緊繃，推升 WTI 原油價格收登一年以上高點。

根據路透社週二報導，文件顯示，OPEC + 預期今年一整年減產以維持石油市場處於供應短缺狀態，即使 OPEC 已調降今年需求成長前景。

根據報導，該文件也透露 OPEC 的聯合技術委員會 (JTC) 週二召開會議，並預計今年石油市場短缺高峰在 5 月達 200 萬桶 / 日。

OPEC + 部長級會議將於週三舉行，以審視石油市場。

Sevens Report Research 的分析報告指出，沙烏地阿拉伯自 2 月起至 3 月底獨力減產 100 萬桶 / 日的行動為週一油價增添上漲柴火。

「此外，新冠病毒新增病例趨緩、疫苗持續推展，以及刺激措施的希望提振了接下來數月和數季的需求前景。最重要的是，石油價格處於明確的上升趨勢，除非有任何基本面的意外，否則短期內應該繼續朝著每桶 60 美元上漲。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.21 美元或近 2.3%，收每桶 54.76 美元，根據 FactSet，這是最前月契約自去年 1 月 23 日以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.11 美元或近 2%，收每桶 57.46 美元，為去年 2 月 21 日以來最高收盤價。

調查顯示，OPEC+1 月份石油產量增加程度低於其協議所允許的水準。

ING 商品戰略主管 Warren Patterson 報告中表示，OPEC + 週三的會議預計不會有任何政策上的改變，「因為 OPEC + 今年初就對第一季剩下的時間之生產水準達成了共識。」

與此同時，週二全球股市走穩，美股上漲，係因美國疫苗推展進度、國會推出更多財政紓困的前景鼓舞投資者，因這可能加速經濟復甦和提高能源需求。

週三 EIA 將公布上週能源供應量庫存報告。API 週二稍晚公布，上週原油庫存下降 426 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (1/29) 原油供應量下降 240 萬桶、汽油供應量上升 150 萬桶、蒸餾油供應量下降 130 萬桶。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.6160 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.7%，收每加侖 1.6746 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.845 美元。

3 月天然氣一度漲至每百萬 Btu 3 美元以上，為去年 11 月以來首次，但之後沒能守住漲幅。

3 月天然氣週一大漲 11% 以上，SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，東海岸的大風暴和低溫使價格上漲。