〈能源盤後〉OPEC+戮力減產 新減產限額啟動 支撐油價漲逾2%

週一 (1 日) 交易，原油期貨價格漲逾 2%，部分係因調查顯示 OPEC+ 嚴格遵守其減產協議所帶來的支撐力。

Axi 首席全球市場策略師斯 Stephen Innes 表示，OPEC+「似乎嚴格且認真的看待其減產承諾。」

彭博社週日報導，援引一位不願透露姓名的代表，他稱 OPEC+ 12 月份減產協議執行了 99%。

交易者上週大致樂觀收高，係因市場預期 2 月 1 日起將落實 1 月初 OPEC + 達成的減產協議，其中包含沙烏地阿拉伯自願減產的 100 萬桶 / 日。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.35 美元或近 2.6%，收每桶 53.55 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.31 美元或近 2.4%，收每桶 56.35 美元。

路透社的一項調查發現，OPEC 成員 1 月份每日產量 2575 萬桶，較 12 月份每日產量增加 16 萬桶，而根據 1 月 1 日生效的協議，OPEC + 成員每日產量本可增產 50 萬桶。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「增產的程度大大低於預期。」

但 Fritsch 指出，增產程度低於預期不是因為 OPEC 成員自發式的縮減增產規模，而是因為奈及利亞非自願性的生產中斷。

RBC Capital Markets 的商品策略師 Michael Tran 報告提及，逆價差仍是市場看漲特徵（現貨價高於期貨價）。

他提到，上週 3 月 Brent 原油期貨價格較 4 月期貨價格溢價 84 美分，此點尤其值得注意，「因為月底屆期是將金融期貨和實體原油價格進行實物交割調解。簡單地說，這強勁的收盤價表明，價格上一直反映出比金融市場強勁的實體市場。」

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 1.5901 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 3%，收每加侖 1.6469 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 29 美分或近 11.2%，收每百萬 Btu 2.85 美元，為最前月契約自 12 月 1 日以來最高收盤價。

Natural Gas Intelligence 市場分析師 Jeremiah Shelor 週一表示，「週末樂觀的天氣變化令市場預期東部人口稠密的 48 州寒流將至。」