阿里Q3財季表現優預期 雲端收入大增50% 坦言螞蟻IPO存有不確定性

阿里巴巴 (BABA-US) 周二公布 2021 財年第 3 季 (2020 年 10-12 月) 財報，營收、調整後 ADS 均優於市場預期，其中雲端業務營收年增 50%，調整後 EBITA 更首度轉正。針對螞蟻集團後續消息，阿里巴巴坦承，其業務前景和 IPO 計畫存在重大不確定性。

儘管財報表現優預期，更新螞蟻集團消息後，周二 (2 日) 美股盤中，阿里巴巴跌 2.77%，暫報 257.36 美元。

更新螞蟻集團消息後，阿里巴巴周二盤中跌近 2.8% (圖：鉅亨網)

第 3 季財報關鍵數據：(均以人民幣計算)

營收：2210.84 億元，年增 37%，優於 Refinitiv 共識預期的 2143.8 億元

年度活躍消費者：7.79 億，單季淨增 2200 萬

中國零售市場移動月活躍用戶數：9.02 億，單季淨增 2100 萬

(Non GAAP) 淨利：592.07 億元，年增 27%

(Non GAAP) 調整後 EBITDA：683.8 億元，年增 22%

(Non GAAP) 調整後 EBITA：612.53 億元，年增 21%

(Non GAAP) 稀釋後 ADS：22.03 元，年增 21%，優於 Refinitiv 共識預期的 20.87 元

(Non GAAP) 稀釋後 EPS：2.75 元，年增 21%

(圖：阿里巴巴)

阿里巴巴核心電商業務佔總營收比重高達 89%，貢獻人民幣 1955.4 億元，年增 38%。

從核心電商業務來看，截至 12 月 31 日的 12 個月內，淘寶直播帶來的 GMV 超過人民幣 4000 億元。受惠於快速消費品和居家商品增長，天貓線上實物商品交易額本季年增 19%。

值得注意的是，受惠於網路、零售和公共部門客戶，阿里雲第 3 季營收報人民幣 161.1 億元，年增 50%。因實現規模經濟，阿里雲排除利息、稅項及攤銷前獲利 (EBITA) 在第 3 季首次轉正，達人民幣 2400 萬元。

另外，旗下物流公司菜鳥網路也在本季實現正營運現金流，營收年增 51%，至人民幣 113.6 億元。

螞蟻集團前景存在不確定性

針對螞蟻集團後續消息，阿里巴巴表示已成立特別工作小組進行內部審查，將積極配合監管機構調查，並表示，考慮到中國金融科技監管環境的重大變革，螞蟻集團正在制定整改方案，並履行監管部門程序，一旦完成整改計畫，將會對外更新市場消息。

阿里巴巴坦承，目前無法確切評估反壟斷調查與金融科技法規為螞蟻集團帶來的影響。執行長張勇也表示，螞蟻集團業務前景和 IPO 計畫均存在重大不確定性。